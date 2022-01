Schadl György kék lámpával közlekedhetett

Schadl György minden követ megmozgatott, hogy visszaszerezze a szabálytalanul használt kék villogót az autójára, amivel tilosban parkolhatott, és a buszsávot is használhatta – derül ki a 444.hu újabb cikkéből, amelyben a Schadl–Völner-ügy feltételezhetően a birtokába jutott nyomozati anyagát ismerteti.

A cikk szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének a telefonját már lehallgatták, amikor 2021. május 12-én reggel a Villányi úton megállította egy rendőr, hogy ellenőrizze, miért használ kék villogót. A megkülönböztető jelzés a vélelmezett nyomozati dokumentumok szerint úgy került a Škoda Superbre, hogy Schadl György az autót átadta üzemeltetésre a férfi ismerőse által vezetett magán-mentőszolgálat közhasznú nonprofit cégének, tartalékautóként. Így Schadl György használta az autót és a villogót is, amivel tilosban is parkolhatott, és a buszsávot is használhatta.

A rendőrség visszavonta a magán-mentőszolgálattól a kék jelzés használatának jogát, ezért Schadl György a dokumentumok tanúsága szerint

rendőrségi kapcsolatait is bevetette annak érdekében, hogy visszaszerezze a villogó használatának jogát.

Ezzel a feltételezések szerint nem járt végül sikerrel, ezért inkább a magán-mentőszolgálat ügyvezetőjének javaslatára vettek egy céget, és arra igényelték meg a megkülönböztető jelzés használatának a jogát.

Vélhetően így sikerült, mert amikor Schadl Györgyöt a ferihegyi repülőtéren november 5-én őrizetbe vették, az autóján volt egy kék lámpa, amiről a gyanúsított azt vallotta, hogy az autót használó cégnek orvosi tevékenysége miatt van rá engedélye.

Schadl György gyanúsítottal szemben 5-től 10 évig, 2-től 8 évig, illetve 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúját közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Többek között vesztegetést állítva és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedéssel, valamint 7 rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják.

Nyitókép: Pixabay