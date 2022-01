Schadl György egyetemi vizsgákat is elintézhetett

Megszerezte a 444.hu a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagát, melynek részét képezik azok a feljegyzések is, amiket a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai készítettek Schadl György, a bírósági végrehajtói kar elnökének telefonbeszélgetéseiről. A portál részleteket is közölt a lehallgatott telefonbeszélgetésekből, amikből az derül ki, hogy Schadl György a Völner Pál által megjelölt személyeknek, illetve bírósági végrehajtóknak és azok rokonainak segíthetett átmenni különféle jogi egyetemi vizsgákon.

A 444 ezek közül név nélkül említi Volner Pál akkor igazságügyi miniszterhelyettes egyik rokonát, valamint vélelmezi, hogy Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke is érintett lehet. A portál állítása szerint Schadl György a szegedi és a pécsi jogi karon kívül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán is segíthetett több végrehajtónak és azok rokonainak a vizsgák letételében. A portál megnevez több oktatót is, akik a végrehajtói kar elnökének a kéréseit teljesítették.

A kiszivárgó információk nyomán több oktatási intézményben is vizsgálat indult hétfőn. Felfüggesztették a vizsgáztatási jogát Mészáros Pál Emilnek, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédjének, aki érintett lehet az ügyben. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem jogi karának dékánja a Népszava megkeresésére közölte: a tanársegéd nem tagadta, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke, Schadl György kérésére közreműködött a kedvezményes vizsgáztatásban, de állítása szerint anyagi haszna nem származott a segítségnyújtásból, mindössze „baráti szívességet” tett, de már nagyon megbánta.

A Szegedi Tudományegyetem is belső vizsgálatot indult az ügy miatt – tudta meg a 24.hu. "A Szegedi Tudományegyetemnek a Völner-ügyben felmerült esetleges érintettségéről nincs tudomásunk. Az ügyben intézményünk belső vizsgálatot kezdeményezett" – írták.

Mint ismert, Völner Pál mentelmi jogát hivatali vesztegetés elfogadása miatt kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész, mett a megalapozott gyanú szerint Völner Pál hosszú időn keresztül, rendszeresen, lalkalmanként 2–5 millió forintot fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnökétől, Schadl Györgytől, akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak.

