Jakab Ferenc: ne gondoljuk azt, hogy az omikronnal vége a járványnak

Jakab Ferenc nem ért egyet azzal, hogy az omikron variáns okozta hullám lecsengésével véget érhet a világjárvány.

„Nem kérdés, hogy nagyon sokan el fogják kapni, és ez valószínűleg populáció szintű immunizálást is eredményez, de ne gondoljuk azt, hogy ezzel vége a történetnek” – mondta a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora a Forbesnak.

Kifejtette, hogy az eddigiek alapján a koronavírus ellen nem tudunk élethosszig tartó védettséget szerezni, az omikronon átesetteknél a nem oltottak természetes védettsége valószínűleg 3-4 hónapon belül le fog csengeni. Őszre lassan mindenkinek csökken a védettsége, és egy új vírus miatt újra fellángolhat a járvány – ha pedig egy olyan variáns érkezik, ami ellen még az esetleg fennmaradó védettség sem elég hatékony, akkor újrafertőzhet – emelte ki a szakember.

A Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője szerint a vírus hosszú távon egy omikronhoz hasonló, szezonális, enyhe vagy középsúlyos felsőlégúti tüneteket okozó fertőzéssé szelidül, de ez inkább hosszabb távon valószínű. Arra számít, hogy csökkenő intenzitású és talán enyhébb klinikai tüneteket okozó kisebb járványok lesznek, ám megjelenhetnek újabb, esetleg súlyosabb tüneteket okozó variánsok.

A hazai ötödik hullámban is sok lesz a fertőzött, ami leterheli az egészségügyi rendszert – vélekedett Jakab Ferenc.

Arról is beszél, hogy újra is el lehet kapni a fertőzést, hiszen nem alakul ki annyira tartós védettség, ráadásul oltottan is el lehet kapni a koronavírust, csak nem mindegy, milyen súlyosságú tüneteket okoz.

A fluronáról azt mondta, hogy

nem egy szupervírusról van szó.

„Mindenki azt gondolja, hogy ha a koronavírust és az influenzát egyszerre kapja el, akkor keletkezik valami harmadik szupervírus, de ez nem így van. Szimplán arról van szó, hogy egy kettős fertőzés alakul ki az emberi szervezetben és a két vírusfertőzés párhuzamosan halad, ami nyilván súlyosbíthatja a klinikai tüneteket attól függetlenül, hogy milyen influenzatörzsről beszélünk” – emelte ki.

A virológus szerint idén biztosan lesz influenzaszezon, bár nem számít erősre, az majd pár év múlva várható.

Azt is elárulta, hogy haladnak Pécsen a kutatások.

"Az állatkísérletekre fókuszálunk a gyógyszer- és a vakcinafejlesztésben is. Bécsi kollaborátorainkkal együtt mi teszteltük az Allergodil covid-ellenes hatását, de fejlesztünk egy másik, teljesen hazai fejlesztésű orrsprayt is, az osztrák Cebina biotechnológiai vállalattal együtt pedig vakcinafejlesztésbe is kezdtünk. Mind a hazai fejlesztésű orrspray, mind pedig a vakcinafejlesztés jó úton halad, mind két esetben mér bőven az állatkísérletes szakaszban vagyunk."

Nyitókép: Sóki Tamás