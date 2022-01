Rusvai Miklós a fertőzési adatokról: jönnek a 15 ezres napok

A koronavírus omikron variánsának gyors felfutására számít az InfoRádiónak nyilatkozó víruskutató.

Rusvai Miklós azt mondta: lesznek olyan napok, amikor akár egyik napról a másikra duplázódhat majd a regisztrált esetek száma. Az őszi delta hullámnál is magasabb esetszámokat vár a szakember, a 12 ezres számok helyett 15 ezres napi adatokat is elképzelhetőnek tart.

Mindezzel együtt viszont várakozásai szerint a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak száma nem lesz magasabb, mint ősszel,

és már akkor is alacsonyabb volt, mint a tavaszi hullám idején, tehát Magyarországon

a koronavírus-járvány legrosszabb hulláma nagy valószínűséggel a harmadik, 2021 tavaszi volt.

A víruskutató hangsúlyozta, hogy járványügyi szempontból már nem a fertőzésszámot kell figyelemmel kísérni, mert az egészségügyet a sok kórházi kezelésre szoruló és lélegeztetőgépes beteg terheli meg, tehát ezekre és az elhunytak számára kell koncentrálni. Ráadásul ez a súlyos állapot az, ami a lakosság számára is a fő veszélyt jelenti - tette hozzá Rusvai Miklós.

Maszkügyben (textilmaszkok kisebb hatékonysága az omikron variáns ellen) közölte: körülbelül 5-10 százalék különbség van az FFP2-es maszkok javára a sebészi maszkokhoz képest (megfelelő, nem "szelelő" viselés esetén). Azt pedig

nem lehet kijelenteni, hogy a textilmaszkok hatástalanok lennének,

hiszen a beszéd vagy légvétel közben kijutó mikrocseppecskék jelentős részét felfogják ezek is, mindenképpen jobbak tehát, mint a semmi. Természetesen az FFP2-es maszk szerinte is hatékonyabban szűr, de szabályosan viselve azért az egyéb maszkok is segítenek, főleg akkor, ha mindenki lelkiismeretesen viseli őket.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a maszkviselés a járványt megállítani nem fogja, az egyes maszkok lakossági használatára vonatkozó előírások a vírus terjedését kisebb mértékben befolyásolják. Példaként említette Ausztriát, ahol kötelező az FFP2-es maszk viselete, mégis növekvő esetszámokat látni.

Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images