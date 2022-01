Egy nagyvárosnyi embert Magyarországnak köszönhetően olthatnak be

A vakcinaadományokról nemrégiben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott, amikor az Egyiptomnak küldött 200 ezer darabos vakcinaadományt jelentette be az egyik repülőútja előtt. A tárcavezető december 15-i bejelentésében kiemelte: az arab köztársaság fontos szerepet tölt be az öreg kontinens biztonságának szavatolásában, hiszen ez az az ország, amely az elmúlt 5 évben eredményesen gátolta meg illegális migránsok Európa irányába történő megindulását. „Nekünk fontos, hogy Egyiptom sikeres, biztonságos és stabil legyen és ehhez járnunk most hozzá kétszázezer vakcinával annak érdekében, hogy az oltási kampányukat fel tudják gyorsítani és a járvánnyal szemben hatékonyan tudjanak védekezni” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter egy későbbi, december 22-i Facebook-videójában emlékeztetett, a koronavírus-járvány globális méreteket ölt, tehát egy világjárvány, így Magyarország annál nagyobb biztonságban van, minél jobban és gyorsabban oltanak a világ többi országában is. Főleg azokban az országokban, ahol nagyon sokan élnek, és amely országokból sokan érkeznek Európa irányába. „Ezért minden idők második legnagyobb vakcinasegítségét nyújtjuk, ezúttal Bangladesnek” – jelentette be Szijjártó Péter. Szavai szerint Banglades egy 160 milliós lakosságú ország, amellyel kifejezetten jó együttműködése van hazánknak – politikai, gazdasági, kereskedelmi, energetikai szempontból egyaránt –, ezért 530 ezer adag AsztraZeneka oltóanyagot biztosítunk a számukra, segítendő az ottani oltási kampány felgyorsítását, hozzájárulva ahhoz, hogy az emberek a világnak azon a táján is nagyobb biztonságban legyenek.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban azt is elmondta, hogy Magyarország

Ghánának 800 ezer,

Ruandának 300 ezer,

Montenegrónak 200 ezer,

Örményországnak, Csehországnak és a Zöld-foki Köztársaságnak pedig 100-100 ezer

koronavírus elleni vakcinát adományozott.

Kapott segítséget például Vietnam is (100 ezer adag AstraZeneca-vakcinát, valamint 100 ezer antigéngyorstesztet adományozott a kormány).

Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook