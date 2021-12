A tavalyinál sokkal jobb évet zárt a turizmus - a nap hírei

Magyarország továbbra is vakcina alapú védekezést folytat a koronavírus-járványban – mondta az országos oltási munkacsoport vezetője. György István megismételte: januárban több oltási akciót is tervez a kormány. A tervek szerint a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás, és a háziorvosok is oltanak majd. Időpontfoglalással és regisztrációval a kórházi oltópontokon a két ünnep között is van lehetőség oltást kérni. Az első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akiknek már van érvényes regisztrációjuk.

A szociális és kulturális szférában a béremelések évének nevezte 2022-t az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta: az egészségügyi szakdolgozók január elsejétől 21 százalékos béremelésre számíthatnak, ami azt jelenti, hogy a jövőre befejeződő négylépcsős béremelésnek köszönhetően a szakdolgozói alapbérek összesen 72 százalékkal növekedtek a 2018-as illetményhez viszonyítva. Hozzátette: január elsejétől húsz százalékkal emelkedik a kulturális szektorban dolgozók bére.

A Miniszterelnökségre kerülnek a családügyek a választásokig – mondta Novák Katalin, aki december 31-el távozik a kormányból, mert államfőnek jelölte a Fidesz. A politikus az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy két államtitkára és a szakmai csapat Gulyás Gergely irányításával dolgozik majd januártól. Novák Katalin beszélt arról is, hogy államfőként nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy bárki kétharmados törvényeket feles többséggel változtasson meg. Kijelentette, az ország első női köztársasági elnökeként a nemzet egységének kifejezésére törekszik majd.

A tavalyinál sokkal jobb évet zárt a magyar turizmus - mondta podcastjában a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán főképp a belföldi forgalom bővülésével magyarázta a fellendülést, hiszen háromnegyed részben magyarországi vendégek érkeztek a szálláshelyekre. A csaknem 29 millió vendégéjszaka 24 százalékos bővülést jelent 2020-hoz képest, a vidéki vendéglátóknak rendkívül sikeres évük volt, a nyári forgalom rekordot döntött. A külföldiek száma csekélyebb ütemben, de folyamatosan nő.

Budapest és Pest megye lakói igényelhetnek támogatást a napelemes pályázat most elindult negyedik, utolsó szakaszában. Az érintettek a napelemes rendszerek és akkumulátor telepítéséhez, a nyílászárók cseréjéhez, a fűtés korszerűsítéséhez kérhetnek segítséget. A nagy érdeklődés miatt valamennyi pályázat beadási határideje húsz nappal meghosszabbodott a korábbihoz képest. A Budapesten és Pest megyében élők egészen 2022. február 6-án 18 óráig nyújthatnak be pályázatot.

A virslik ellenőrzésével zárta idei fogyasztóvédelmi vizsgálatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az ellenőrzött termékek közül kétféle húskészítmény a magas zsírtartalma miatt nem nevezhető virslinek. További két hentesáru esetében a címkén szereplő tápértékadatok nem egyeztek meg a laborban mért mutatókkal. A kifogásolt virslik gyártóival szemben eljárás indult.

Az infláció és az ellátási láncok akadozása miatt az idén jóval mérsékeltebb kedvezményekkel készülnek a kereskedők a karácsony utáni időszakra. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: ugyan a két ünnep között már elindulnak, majd januárban folytatódnak a leértékelések, a korábbi évekkel ellentétben az igazi gigaakciók várhatóan elmaradnak.

Idén engedélyezett a szilveszterkor használatos pirotechnikai termékek árusítása és felhasználása - közölte a rendőrség Facebook-oldalán. Tavaly a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként, a Szilveszterkor is érvényes esti kijárási tilalom betartatásáért, megtiltotta a kormány a pirotechnikai termékek árusítását és felhasználását. Kiemelték: jelenleg, továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasználni. Aki ezt a rendelkezést megszegi, az ellen szabálysértési eljárás indul és akár 150 ezer forint bírságot is kaphat.

Megvétózta Andrzej Duda lengyel elnök a külföldi részesedésű média működéséről szóló törvény módosítását, emlékeztetve a jogszabály által kiváltott negatív bel- és külpolitikai visszhangra. Az elnök arra hívta fel a lengyel parlamenti képviselőket, hogy rendezett megoldásokat fogadjanak el a külföldi tulajdonú médiáról. A december 17-én a szejmben megszavazott, most megvétózott előírásokat többen az amerikai tulajdonú, ellenzéki beállítottságú TVN24 hírtelevízió ellen irányuló lépésként értelmezték.

A Paris Saint-Germain világbajnok francia csatára, Kylian Mbappé nyerte el az év legjobb labdarúgójának járó díjat a Globe Soccer Awards gálán. A Dubajban tartott eseményen Roberto Mancini, az Európa-bajnok olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya vehette át a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést. A legjobb góllövő Robert Lewandowski, a Bayern München lengyel válogatott támadója lett. A legjobb klubnak a Bajnokok Ligája-győztes Chelsea-t választották. Gianluigi Donnarumma a legjobb kapusnak járó díjat kapta.