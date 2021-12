Megkezdődött a síszezon – hazai és külföldi körkép

Műhavas pályákkal ugyan, de már a hazai síterepek is várják a vendégeket – mondta az InfoRádióban a Sielok.hu alapító-főszerkesztője. A Mátraszentistván Sípark már tíz napja nyitva van, és újranyitott az eplényi sípálya is a Bakonyban, valamint kitárta kapuit a visegrádi sípálya is, ahol esti síelésre lesz lehetőség, ráadásul december 24-én is várják a vendégeket. Vagyis három magyarországi helyszínen lehet már síelni karácsony előtt – foglalta össze Wesselényi Andrea. Mindhárom helyszínen hóágyúkkal biztosítják a téli sport feltételeit, így meglehetősen jó körülmények között lehet síelni.

A külföldi sípályákat igazi hó borítja, de a megközelítésükre országonként más-más szabályok vonatkoznak a koronavírus-járvány miatt – tette hozzá a szakértő. Megjegyezte, egyik kollégája minap érkezett haza Szlovéniából, ahol négy napon át különböző síterepeket látogatott végig, azt tapasztalva, hogy magyar védettségi igazolvánnyal is be lehet utazni. Délnyugati szomszédunk minden oltást elfogad, és nem szelektál úgy, ahogyan például Ausztria, megnehezítve a beutazást a keleti vakcinákkal oltottak számára. „Szlovéniában viszonylag laza a helyzet, elfogadják az összes vakcinát, mind a benzinkutaknál, mind a szálláshelyeken, illetve a síbérletvásárlásnál, a hóviszonyok pedig kiválók” – fogalmazott Wesselényi Andrea.

A legnépszerűbb úti cél Ausztria, de az oltások miatt korlátozottabbak a lehetőségek. A beutazáshoz három oltásra van szükség, de ezen felül is vannak részszabályok. Olaszország is megnehezítette a beutazást, miután az oltások mellé már PCR-tesztet is kérnek a karácsonyi időszakban. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlat lazább, mint az elmélet, tehát sok olyan információról hallani, hogy a két keleti plusz egy nyugati oltással is lehet síbérletet kiváltani, de nincs rá garancia, hogy nem akadunk fenn a rendszeren – jegyezte meg a szakértő.

A Sielok.hu alapító-főszerkesztője arra kéri a síelőket, hogy elindulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a célország beutazási, oltási, tesztelési és karanténrendelkezéseiről, arra is figyelve, hogy a 12 éven aluli gyerekekre sok helyen egyedi szabályok vonatkoznak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Olga Pankova/Getty Images