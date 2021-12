Friss járványadatok - a beoltottak több mint fele már az ismétlő dózist is megkapta

A központi adatközlő oldalon megjelentek szerint az elmúlt 24 órában 3586 új koronavírus-fertőzést igazoltak, Elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg. Ezek az adatok szinte megegyeznek az előző napival (3359 új fertőzött, 139 halálos áldozat).

Kórházban 332-vel kevesebb, 4827 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen (tízfős csökkenés egy nap alatt).

Az aktív fertőzöttek száma 127 251 főre csökkent.

A járvány kezdete óta összesen

1 237 330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

38 307 főre emelkedett az elhunytak száma.

1 071 772 fő a gyógyultaké.

Hatósági házi karanténban 32 319-en vannak, a mintavételek száma 9 058 668.

koronavirus.gov.hu

A beoltottak száma 6 245 773 fő, közülük 5 957 571 fő már a második oltását is megkapta, 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele már a megerősítő oltást is felvette.

A tájékoztatásban felhívják a figyelmet, hogy az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat, és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat.

A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához.

Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással - információk itt.

Januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl, ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat - akár a minimum kértnél többet is. Részletek itt.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila