A járványügyi készültség is tovább él

A kormány a járvány elleni sikeres védekezés érdekében újabb fél évre, 2022. június 18-ig meghosszabbította a járványügyi készültséget - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

"A járványügyi készültség meghosszabbítására szükség van, hiszen a koronavírus-járvány továbbra is világszerte, Európában és Magyarországon is zajlik, a fertőzöttek száma jelenleg is magas és hazánkban is megjelent az omikron vírusvariáns" - hangsúlyozták.

A kormány és az Operatív Törzs figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges, a járványügyi készültség alatt a védekezés érdekében újabb intézkedéseket hoz. A veszélyhelyzet alatt a kormány gyorsabban tud dönteni, és gyorsan tud hozni lakosságot védő intézkedéseket - húzták alá.

Az egészségügyi védekezés legfontosabb eszköze immár az oltás. Az oltás életet ment, segíti a járvány terjedésének megfékezését, valamint az egészségügy tehermentesítését - olvasható a közleményben.

Kiemelték, továbbra is fontos, hogy az oltatlanok mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen a legerősebb védelem a betegség súlyos lefolyása ellen. Emellett a korábban oltottakat is kérik a megerősítő harmadik oltás felvételére.

December 15-én megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása is, a szülők számára folyamatosan rendelkezésre áll a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap - írták.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor