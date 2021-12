Két újabb vonalon lehet KISS emeletes vonattal közlekedni

A december 12-i menetrendváltástól a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal egyes járatain is közlekednek majd a KISS járművek, amelyekből egyre több járat áll forgalomba a Budapest-Újszász-Szolnok, a váci és az esztergomi elővárosi vonalon is - jelentették be szombaton a MÁV sajtótájékoztatóján.

Az elővárosi forgalomban minden korábbinál nagyobb kapacitást nyújtanak a 600 ülőhelyes járművek, amelyek kiváló gyorsulásukkal és megbízhatóságukkal a menetrendi struktúrák stabilizálására is kiválóan alkalmasak, immáron már négy elővárosi (váci-szobi, ceglédi, újszászi és esztergomi) vasútvonalon közlekednek - írta közleményében a MÁV.

A decemberi menetrendváltástól már a megrendelt 40 darab emeletes motorvonat több mint fele, 22 új szerelvény áll rendelkezésre, főként a fővárosi agglomerációs vonalakon. A teljes flotta megérkezésével, tervezetten jövő év végétől, a fővárosi elővárosi vonalakon szinte teljes egészében modern FLIRT és KISS motorvonatok közlekedhetnek. A közleményben hangsúlyozták: a modern motorvonatok a vidéki vonalakon régebbi járműveket is kiválthatnak, így ezeken a vonalakon is egyre több korszerűbb vonattal szolgálja ki az utasokat. Menetrendek Győr és Nyíregyháza felé, valamint az elővárosokban Szombat kora este – szombati munkanap lévén – elindul az első KISS a Budapest–Győr vasútvonalon, Budapest-Kelenföldről 18:10-kor gördül ki G10-es vonatként. A decemberi menetrendváltástól munkanapokon reggel és délután egy-egy járatban áll forgalomba a KISS a győri vonalon. A Hegyeshalomból 4:57-kor induló gyorsított járaton – többek között Mosonmagyaróvár, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével – utazhatunk az emeletes motorvonattal Budapest Keleti pályaudvarra, ahova a szerelvény menetrend szerint 7:19-re érkezik. Délután, szintén a Keletiből, a 17:01-kor induló G10-es vonatban, Bicskét és Tatabányát is érintve, Győrig közlekedik a KISS.



December 12-én elindul az első KISS a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza vasútvonalon, december 17-től pedig már péntek esténként és hétvégente is lehet utazni a vonal egyes sebesvonatjain az emeletes motorvonattal. A péntek esti KISS, menetrend szerint 18:28-kor indul Budapest Nyugati pályaudvarról, és 22:19-re érkezik Nyíregyházára. Szombaton három – Nyíregyházáról 5:45-kor, illetve 15:45-kor, és Budapestről 10:28-kor induló –, vasárnap két – Budapest Nyugati pályaudvarról 6:28-kor, Nyíregyházáról 13:45-kor induló – járatban közlekedik KISS.



A beálló szerelvények mindkét vonalon FLIRT motorvonatokat váltanak ki, így ezek a járatok 200 fővel nagyobb kapacitással közlekednek, mint korábban. Ezzel egy időben, a budapesti elővárosban is egyre több emeletes motorvonat közlekedik a decemberi menetrendváltástól. A Budapest–Újszász–Szolnok vonalon munkanapokon már 16 járatban találkozhatnak az új szerelvénnyel az utasok. A ceglédi vonalon hétköznapokon 28, hétvégén 34 járaton találkozhatunk az emeletes KISS motorvonatokkal. A váci vonalon már hétvégén is csak KISS és FLIRT motorvonat járt korábban, a menetrendváltást követően két járat kivételével, az összes járatban emeletes motorvonattal utazhatunk a vonalon hétköznaponként. Az esztergomi vonalon is több járaton utazhatunk KISS motorvonattal hétfőtől, ezért a hétköznap reggelente járó szerelvény mellett, már a délutáni, kora esti – Budapest Nyugati pályaudvarról 14:51-kor és 17:51-kor, Esztergomból 16:35-kor és 19:35-kor induló –, munkanapokon közlekedő személyvonatokban is emeletes motorvonat jár.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a kormány a fenntartható gazdasági növekedés, a javuló életminőség alapfeltételeként tartja számon az európai színvonalú közlekedési hálózatok, szolgáltatások kiépítését, folyamatos fejlesztését. Hozzátette, az Innovációs és Technológiai Minisztérium azon dolgozik, hogy a biztonságos, környezetkímélő, energiahatékony vasutat gyorsabbá, kényelmesebbé és versenyképesebbé tegye, ezért számos egyéb intézkedés mellett támogatják a nemzeti vasúttársaságot az emeletes elővárosi villamos motorvonatok beszerzésében is.

A Stadler vasúti járműgyártó cég a megkötött keretmegállapodás és szerződések alapján 40 darab 600 ülőhelyes KISS motorvonatot szállít, az első tizenkilenc jármű megvásárlását uniós támogatás fedezi, a további huszonegyet pedig a hazai költségvetés finanszírozza a mielőbbi forgalomba helyezés érdekében. A mintegy 200 milliárd forintos beszerzés több mint felerészben már teljesült, az eddigi tizennyolc után újabb négy jármű áll vasárnap forgalomba.

Az ITM államtitkára elmonda, a korszerű emeletes motorvonatok eddig négy elővárosi vonalon szolgálták ki az utasokat, Cegléd, Esztergom, Újszász-Szolnok és Vác felé közlekedtek, az idegenforgalmi főszezonban a Balatonra is jártak a komfortos, tágas szerelvények.

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, 2021 az európai vasút éve. A vasút a legzöldebb, legfenntarthatóbb közlekedési mód, és a fejlesztésekkel pedig egyre vonzóbbá válik az utasok számára.

