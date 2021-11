Kötelező oltás: a közoktatás összeomlására figyelmeztetnek a szakszervezetek

Legkésőbb december 15-ig minden állami fenntartású köznevelési intézmény dolgozójának kötelező felvennie a koronavírus elleni vakcinát, aki ezt nem teszi meg, fizetetlen szabadságra küldik. Az erről szóló levelet már kézhez kapták a pedagógusok. A kormány adatai szerint jelenleg a köznevelésben dolgozók 10 százaléka oltatlan.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője úgy látja, ezen a kényszer sem változtat majd sokat, így rengeteg tanár kényszerül majd elhagyni az állami iskolákat. „Összeomlik a rendszer, ha ez megtörténik” – tette hozzá Nagy Erzsébet.

A PDSZ felmérést indított, hogy pontos adatokkal rendelkezzen az oltást elutasító pedagógusok számáról. Az eddig beérkezett adatok szerint 6253 főből 1105-en nem kérik a vakcinát, van olyan iskola, ahol egyetlen angoltanár sem. „Van olyan intézmény, ahol százból csak hárman nem vállalták, de van olyan, ahol 130-ból tízen. Aztán van olyan, ahol a 90-ből 60-an.

Hogyan fogják ezeket az embereket pótolni?”

– tette föl a kérdést.

Korábban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is úgy fogalmazott kérdésünkre, hogy tragikus következményei lehetnek, ha valamennyi oltatlan pedagógus kiesik a munkából.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke sem derűlátóbb. Totyik Tamás szerint az oltatlan pedagógusok fele végül felveszi majd a vakcinát, ám még ezzel együtt is úgy számol, hogy legalább 8 ezren kényszerülnek majd elhagyni a köznevelést. Szavai szerint jelenleg 12 ezer tanár hiányzik, amit „objektív mérésekkel” tudnak bizonyítani, amihez, ha az említett 8 ezer hozzájön, akkor

a rendszerben maradók „meg fognak szakadni”.

Totyik Tamás azt is elmondta: szerintük is fontos az oltás, emellett azonban központi szigorító intézkedésekre is szükség lenne az iskolákban. Kötelezővé kellene tenni például a maszkviselést, és hetente tesztelni a gyerekeket és a tanárokat, még az oltottak is. A tanügyi intézkedések elrendelésénél pedig szabad kezet kell adni az iskolaigazgatóknak, mert mint mondta, jelenleg több napba is beletelhet, amíg a Nemzeti Népegészségügyi Központtól vagy a fenntartótól jóváhagyást kapnak az intézkedések meghozatalára, amit súlyos időveszteségnek tart. „Igenis, a kínai módszert kell folytatni: ott, ahol megjelenik a járvány, azonnal zárni kell” – hangsúlyozta

Közben az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte: jelenleg az óvodai csoportok kevesebb mint 2, az iskolai osztályok nagyjából 1 százalékát érintik tanügyi intézkedések, azaz a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend.

