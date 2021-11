Horváth Péter: tragikus, ha az összes oltatlan tanár kiesik a rendszerből

A kormány rendelete értelmében a pedagógusoknak az állami fenntartású iskolákban kötelező lesz felvenni az oltást, akik ezt nem vállalják, azokat fizetés nélküli szabadságra küldik. Az InfoRádió tud olyan kistelepülési iskoláról, ahol a tizenkét fős tanári karból mindössze hárman vannak beoltva, és pénteken, miután megkapták a levelet arról, hogy kötelező lesz az oltás minden pedagógusnak, hárman már fel is mondtak.

Márpedig a munkaerőhiánnyal küzdő köznevelésben minden ember számít, hiszen a nyugdíjazások miatt évente mintegy hatezren kerülnek ki a rendszerből, és közben a felsőoktatásból csak nagyjából kétezer új pedagógus érkezik. Ezt már Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mondta, aki azt is kiemelte, mindenkinek az az érdeke, nemcsak pedagógusnak és diáknak, hanem szülőnek és az egész társadalomnak is, hogy biztonságos körülmények között, de alapvetően jelenléti formában tudják a tanévet elkezdeni, folytatni és befejezni, hiszen ez sokkal biztonságosabban segíti elő a gyerekek fejlődését, előmenetelét, ebben pedig az oltás jelenti a legnagyobb segítséget.

"Kétségtelen viszont az is, hogy jelen pillanatban, ha a pedagóguspályán levők közül, ahol egyébként 90 százaléknál is magasabb az átoltottság, fel fognak mondani vagy fizetés nélküli szabadságon töltenek bármekkora időszakot is, akkor minden egyes ember számítani fog, és

minden egyes ember hiányozni fog a rendszerből"

– mondta az elnök, és hozzátette, egy kisebb testületből ha akár csak egyetlen tanítónő felmond, az ottani helyettesítést nagyon nehéz lesz megoldani.

Horváth Péter úgy tudja, hétfőn fogják átadni az iskolák többségében azokat a tájékoztató leveleket, amely alapján nyilatkozniuk kell az érintetteknek, és a pedagóguskar rövid kérdőívet küld majd ki az intézményvezetőknek, hogy mire számítanak, mennyien lesznek azok, akik nem kérnek oltást, és ezért vállalják a fizetés nélküli szabadságot, vagy akár felmondanak.

Összesen az óvodapedagógusokkal együtt 165-170 ezer pedagógus van Magyarországon, de ebben benne van minden intézmény, nemcsak az állami fenntartásúak (viszont a 90 százalékos átoltottsági adat és a rendelkezés is csak az állami óvodákra, iskolákra vonatkozik).

"Az állami fenntartásban dolgozók száma százezres nagyságrendű, ha a 10 százaléknyi kollégából, aki nem átoltott, egyik sem venné fel az oltást, az

teljesen tragikus következményekkel járna szinte minden egyes régióban.

Bízom abban, hogy azért nem lesz ennyi" – mondta Horváth Péter, aki egyben a Révai Miklós Gimnázium igazgatója is. A győri intézmény 70 fős tanári karából öten még nem rendelkeznek védettséggel, és közülük valószínűleg hárman vállalják az oltást, de az előzetes beszélgetések és egyeztetések alapján ketten nem fogják beoltatni magukat.

