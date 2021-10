Középkategóriás téli gumik – melyik a legjobb? (x)

A gumik gyártásánál nagyon fontos a keverékek, szilikátok és egyéb adalékanyagok tartalma, amihez hozzá kell adni a bordázatokat és a mintát. Amikor többe kerül egy gumi, akkor magasabb a szilikáttartalma, ugyanakkor megfelelő rugalmasságot biztosít, és a legnagyobb fagyban is puha marad. A budget kategória gyengébb minőségű, bár ez nem jelenti az, hogy veszélyessé válna vele a közlekedés.

Drága vagy olcsó?

Ahogy mindig, itt is választhatjuk az aranyközéputat, vagyis a középkategóriás abroncsokat. Lehet, hogy olyan autót vezetünk, ami már túl van az első évtizedén, és a márkáját tekintve sincs a legdrágábbak között. Az is lehet, hogy az életünket egy város közepén éljük, és hogy mindig az utcákon belül mozgunk. Amennyiben nem fogunk mindennap autópályán közlekedni, és nem tervezünk hosszabb utakat megtenni, akkor a középkategória sztárjai is megteszik.

Nem vagyunk egyformák, ahogy az autónk és a vezetési stílusunk is eltér. Valaki az első, valaki a hátsó hajtásra esküszik, és akkor még ott van a diesel és a benzin, a japán és a német, valamint a tea és a kávé kérdése. Magyarul: egy kicsit tőlünk függ, hogy melyiket szeretnénk. Mégis a legtöbb autó számára éppen az őszi átállás és a téli hideg kezdete jelenti a legnagyobb problémát, mivel az órák átállításával a sofőrök tempóját is csökkenteni kell, valamint gondoskodni kell a gumicseréről.

A középkategória kedvencei

A Hankook Tire a világ egyik legnagyobb gumigyártó cége. A legismertebb abroncsa talán a W330, ami új és sportos téli gumi. Érdekessége, hogy a nagyobb teljesítményű autókhoz is illik, már-már sportkocsikhoz van kifejlesztve, és felváltja a W320 mintázatát. Dinamikus megjelenést, kiváló teljesítményt kapunk, ami minden téli körülményre fel lesz készülve. Az új generációs szilikavegyület biztosítja a minimális gördülési zajt, az üzemanyag-takarékosságot, a nagyszerű tapadást és a maximális stabilitást.

A Michelin középkategóriás termékei közül a BFGoodrichet kell megemlíteni. A G-Force Winter 2 kifejezetten a téli körülményekhez lett megtervezve, és főleg a városi autósoknak fog tetszeni. Biztonságos és megbízható teljesítményt nyújt a téli utakon, a lamellaszerkezete optimális tapadást és úttartást biztosít. Az új futókeverék a hidegben is lágy marad, ami lerövidíti a fékutat a jeges utakon is. A nedves tapadási eredményekkel B kategóriába került, amit a V alakú mintázat biztosít.

Új abroncs vásárlásánál először mindig a vezetési szokásainkat vizsgáljuk, utána pedig gondoljunk a jármű minőségére, az utolsó szempont pedig mindig az útviszonyok milyensége. Ez a három tulajdonság megadja, hogy melyik kategóriára van szükségünk, anélkül, hogy túl sokat kéne költenünk a biztonságos közlekedésre.

Nyitókép: Pixabay