Napi adatok - 837 fertőzöttet találtak szerdán, elhunyt 6 koronavírusos

837 új fertőzöttet igazoltak szerdán (május óta nem volt ilyen magas a napi szám, egy hete 633 volt), ezzel a járvány kezdete óta összesen 826 636 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 6 többségében idős, krónikus beteg - egy hete ugyanez a szám 5 volt -, így az elhunytak száma 30 259 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 787 655 fő - a növekmény egy hét alatt bő 2500 -, az aktív fertőzöttek száma pedig 8 722 főre emelkedett, egy hét alatt körülbelül 1300-zal.

627 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - 88-cal többet, mint egy hete -, közülük 92-en vannak lélegeztetőgépen, öttel többen, mint egy héttel ezelőtt - derül ki a Koronavírus.gov.hu adatközléséből.

A beoltottak száma 5 902 806 - számuk egy hét alatt 14 ezerrel nőtt -, közülük 5 669 473 fő már a második oltását is megkapta (24 ezerrel többen, mint egy héttl ezelőttig), 854 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették, az ő táboruk továbbra is csaknem százezerrel nő egy hét alatt.

Nyitókép: MTI/Komka Péter