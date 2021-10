Műbalhé vagy tényleg alkalmatlan volt a Duna vize a strandolásra a Rómain?

A legfrissebb adatok szerint a római-parti strand augusztusi megnyitása előtt, júliusban kólibaktériummal fertőzött lehetett a Duna vize – mondta kérdésünkre Bús Balázs, korábbi óbudai polgármester, miután kikérték a kormányhivataltól a mérések eredményét.

Mint fogalmazott, tájékoztatást kértek arról, hogy ebben az évben milyen vízminőségmérések történtek, amiből kiderült, hogy III. kerületi önkormányzat már júniusban elkezdte a strand működtetéséhez az engedélyezéseket, majd ezt kétszer módosították, így csak egy hónapra lett megnyitva augusztusban, és ez azért történt, mert júliusban kólibaktériummal fertőzött volt a víz. Azonban a kormányrendelet szerint

egy új fürdőhelyet csak akkor lehet engedélyezni, ha két egymást követő vizsgálat negatív eredményt produkál, illetve a kólibaktérium nem haladja meg azt az értéket, amit a kormányrendelet előír.

„Itt ez meghaladta, ezért nyitották meg csak augusztusban” – tette hozzá Bús Balázs, aki szerint nagyon felelőtlen volt így megnyitni a strandot, főleg úgy, hogy erről sem az óbudaiakat, sem a római-parti fürdőzőket nem tájékoztatták.

Bús Balázs arról is beszélt, hogy milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy biztonságosan lehessen fürdeni a Dunában. A víz esetében – a számos szakhatósági engedély mellett – kiemelendő az egymás utáni kétszeri fürdővíz-mintavétel, valamint egy ivóvíz-mintavétel elvégzése. Eszerint akkor lehet engedélyezni a fürdőzést, ha az Enterococcus szám 330/100 ml, az Escherichia coli száma 900/100 ml alatt van. „Ezt nem tudta teljesíteni még júniusban a Duna” – emelte ki. A volt III. kerületi polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a Római-parton sok kajak-kenus és evezős egyesület is van, ezért a sportolókat is tájékoztatni kellene az ilyen veszélyforrásról.

„Műbalhé”

Óbudai jelenlegi polgármester szerint műbalhéról van szó, ami a helyi Fidesz választási kampányának a részét képezi. „Ezek a hírek egy olyan blogoldalon kerültek napvilágra, ami folyamatosan hazudik a kerületi önkormányzat tekintetében is, amely kapcsán több pert is indult már” – fogalmazott Kiss László érdeklődésünkre. Hangsúlyozta:

számtalan mérést végeztek az idei évben, és nem volt közöttük olyan vízminőségmérés, ami alapján a strand ne nyithatott volna ki.

„A Fővárosi Kormányhivatallal végeztettük az összes vizsgálatot, tehát, ha Bús Balázsnak bárkivel vitája vannak, Sára Botondhoz tessék fordulni, akinek a hivatal szerint a vízminőség mindig megfelelő volt a strand egész ideje alatt” – fogalmazott.

Vagyis akik strandoltak, biztonságban voltak – mondta Kiss László emlékeztetve, hogy az előírások alapján két vízminiőségmérésre van szükség ahhoz, hogy egy strandot megnyissanak, amit az önkormányzat elvégezett, sőt, folyamatosan vízminőséget mértek a megnyitás után több alkalommal. „Tehát messze túl eleget tettünk a jogszabályi kötelezettségeknek – szögezte le –, mert a strand egész ideje alatt mértük a vízminőséget, attól függetlenül, hogy nekünk ez egyébként nem lett volna dolgunk.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán