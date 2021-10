Elzárták az Ukrajnán keresztül hozzánk befutó gázvezeték csapját az oroszok – a nap hírei

80 ezer forint nyugdíjprémium érkezik novemberben – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta: 435 ezer embernek kevesebb járt volna, de a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, hogy ezt egységesen mindenki megkapja. Lesznek olyan nyugdíjasok, akik a korrekcióval együtt 100 ezer forint körüli egyszeri kiegészítést is kaphatnak. A kormányfő elmondta azt is: február 15-ig megérkezhet a gyermeket nevelők számára az szja-visszatérítés.

Megjelent a családi adóvisszatérítésről szóló kormányrendelet, amely szerint a szülők többsége február 15-ig visszakapja az idén befizetett személyi jövedelemadóját. Az adóügyekért felelős államtitkár arról tájékoztatott, hogy a legtöbb szülőnek semmilyen teendője nem lesz, az adóhivatal automatikusan kézbesíti a visszajáró összeget. Azok, akikről az év végéig még semmilyen információ nem áll az adóhivatal rendelkezésére, az éves adóbevallásukban érvényesíthetik a családi adóvisszatérítést, amelyet akár már március 1-én kézhez is kaphatnak.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelölte nyerte az ellenzéki előválasztás első fordulóját 34,7 százalékkal. Karácsony Gergely, az MSZP-LMP-Párbeszéd indulója a 2. míg Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje a 3. lett. Nem folytathatja a küzdelmet a 4. helyen végzett Jakab Péter, a Jobbik elnöke, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

Az elmúlt 24 órában 9 ember halt meg a koronavírus okozta szövődményekben, 679 új fertőzöttet igazoltak. 533 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 84-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 7539.

A magyar munkanélküliségi ráta az egyik legjobb az Európai Unióban – jelentette ki közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: az Eurostat adatai szerint 2021. augusztusában Magyarországon a munkanélküliségi ráta szezonálisan kiigazított értéke 4,2 százalék volt. Ezzel az adattal a 7. Magyarország.

Csökkent a kormányzati szektor hiánya a második negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első negyedévi 6 százalék után a második negyedévben 333 milliárd forint volt a hiány, GDP-arányosan 2,5 százalékos volt.

Leállította a Magyarországnak szállított földgáz ukrajnai tranzitját a Gazprom. A vállalat azután határozott így, hogy 15 évre szóló megállapodást írt alá a magyar féllel évi 4,5 milliárd köbméter orosz gáz megvásárlásáról az október 1-jétől üzembe álló szerb-magyar interkonnektoron keresztül, illetve Ausztria felől.

Kiemelt figyelmet fordít az 5G technológiára épülő ipari megoldásokra a kormány – hangsúlyozta a Fényeslitkén készülő intermodális terminál 5G mobilhálózat fejlesztésének bejelentésekor az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár. Solymár Károly Balázs kiemelte: a 30 milliárd forint magánberuházásból épülő létesítmény 2022 első negyedévében áll üzembe.

Megkezdte működését a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A szervezet elnöki tisztségére Biró Marcellt nevezte ki a miniszterelnök. A hatóság azzal a céllal jött létre, hogy stabil működési és szabályozási környezetet biztosítson az olyan kiemelt ágazatok számára, mint a szerencsejáték-szervezés, a dohánykiskereskedelem, valamint biztosítsa a bírósági végrehajtók és a felszámolók szervezetrendszerének hatékony működését.

Karikó Katalin kutatóbiológus kapja a magyar tudományos élet legrangosabb elismerését, a Bolyai-díjat. Szabó Gábor, a Bolyai Díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke közölte: a kutatóbiológus úttörő szerepet játszott a Covid-19 elleni mRNS-alapú vakcina kifejlesztésében, eredményeit világszerte figyelemmel kíséri az akadémikus közeg és a közélet egyaránt.

Szociáldemokrata vezetésű kormányt kíván a németek többsége a szövetségi parlamenti választás utáni első felmérések szerint. A ZDF országos köztelevízió megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint a németek 59 százaléka tartaná jónak, ha a választáson győztes Német Szociáldemokrata Párt alakítana kormányt, méghozzá a Zöldekkel és a liberális Szabad Demokrata Párttal. Hasonló arányokat mutatott ki a másik országos köztelevízió, az ARD megbízásából végzett kutatás is.