Pénteki járványadatok: 531 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 6 beteg

A hivatalos tájékoztató oldal adatai szerint az elmúlt egy napban 531 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 6 beteg. Az aktív fertőzöttek száma már 8133 főre emelkedett.

Kórházban 438 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 54-en szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre.

A járvány kezdete óta összesen

820 078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma 30 151 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 781 794 fő.

Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjúban ismét felhívta a figyelmet, hogy a vírus ellen csak az oltás segít, és az oltatlanok egy súlyos betegség kockázatának vannak kitéve, ezért fontos, hogy ők is éljenek az oltás lehetőségével. Arról is beszélt, hogy a járványügyi helyzet adott szintjén bevezetett szigorítás esetén a védettségi igazolvánnyal lehet majd nagyobb szabadságot élvezni.

Oltásadatok

A beoltottak száma a legfrissebb összesítés szerint 5 873 523, közülük 5 615 273 fő a második oltását is megkapta, 691 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb – írták.

Első oltásra regisztrálni lehet a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után, vagy harmadik oltás esetén a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.

Az iskolákban most adják be a 12 éven felüli diákoknak a második dózist, és lehetőség van most felvenni az elsőt is, ha valaki kéri.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán