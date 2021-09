Orbán Viktor: oda kell eljutnunk, hogy jobban éljenek a gyermeket vállalók

A csütörtöki demográfiai csúcsról a miniszterelnök elmondta: eljöttek a barátaink, nagy fogalom van Budapesten. A francia elnök kezdeményezésére megindult egy vita Európa jövőjéről, ami a magyar kormány szerint arról szól, hogy lesz-e elég gyerek. Kérdés, hogy mi, szülők, elkötelezettek vagyunk-e az élet folytatásában, lesznek-e gyerekek? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Ezért nem szabad elfogadni szerinte, hogy Európában migránsokkal próbálkoznak a lakosságot pótolni. "A Nyugat jelen pillanatban nem képes önmagát fenntartani. Ezért jönnek Magyarországra, megnézni, mit csinálunk, mert a magyar családpolitika ortodox, más, mint másé.

Nem tudtam nekik még egyértelmű sikerről beszámolni, mert ehhez kell legalább két évtizednyi folyamatosság, de nekünk csak tíz évünk volt eddig"

– mondta a kormányfő.

A magyar családpolitikát veszélyeztető ügyeket firtató kérdésre elmondta: "Megértem azokat, akik az LMBTQ-életformát követelik, nekik is kell hely a nap alatt, de nem kívánhatják, hogy az általános szabályok kiindulópontjai legyenek. Azt nem fogadjuk el, hogy ők akarják a gyerekeinket nevelni, nem fogadjuk el, hogy ők mondják meg, mi legyen az iskolákban – azt majd mi megmondjuk. Kérem, hogy elégedjenek meg azzal, hogy emberhez méltó, őket semmilyen hátrányban nem részesítő életet élnek itt Magyarországon, de kérem, azt ne mondják meg, hogyan akarjunk élni mi, többiek – jelentette ki Orbán Viktor.

Ma sok ember azt gondolja, hogy a gyerekvállalás nem a biztonságot jelenti, mint régen, hanem költséget, nehézséget (különösen a nőknek az időbeosztásban, a karrier és a munka összeegyeztetésében) – vélekedett a kormányfő. "Természetesen a gyerek több, mint pénz, de be kell látnunk, hogy kenyérrel is él az ember, kell gazdasági motiváció ahhoz, hogy a fiatalok korán, kellő felelősséggel gyereket vállaljanak.

Oda kell majd eljutnunk, hogy jobban éljenek azok, akik gyereket vállalnak, és például többet keressenek, könnyebben jussanak lakáshoz"

– mondta Orbán Viktor. Még nem értünk el ide, de harcolnunk kell érte, tette hozzá.

Most, hogy eljutottunk oda, hogy olyan sikeres a gazdaság újraindítása, hogy képes lesz az ország gazdasága 5,5 százalék fölött növekedni, el kell dönteni, hogy hova tegyük a plusz pénzt. "Azt gondoltuk, hogy mivel a családok viselték a legnagyobb terheket, visszaadjuk nekik a befizetett adót. Örülök, hogy a nemzeti konzultáció ezt megtámogatta" - mondta a családi szja-visszatérítés kapcsán (amelyről kormánydöntés született, ezt Varga Mihály jelentette be, ITT számoltunk be róla, a korábban ismertnél több vállalkozó élhet ezzel a lehetőséggel).

A legfontosabb, hogy világossá tegyük az emberek számára, hogy a Gyurcsány-Bajnai korszaknak, amely 2010-re csődbe vitte az országot, véget ért, és korrigálni kell az akkori hibákat. Vissza kell adni a 13. havi fizetést és emelni kell a minimálbért. Utóbbiról a munkaadók és a munkavállalók egyeznek meg, ha nem sikerül, akkor lép közbe a kormány.

"Most nagyot akarunk lépni, majdnem 20 százalékos emelésre készülünk, de ez nagy terhet fog jelenteni a kisvállalkozásoknak – ha nem segít a kormány. De segítünk:

a minimálbér-emelésért cserébe le fogjuk csökkenteni az adókat. A garantált bérminimumot is meg fogjuk emelni,

jelentette be Orbán Viktor.

Megjegyezte: még a nyugdíjasoknak tartozunk a juttatásuk visszapótlásáért, harcolok azért, hogy a 3. és esetleg a 4. heti juttatásukat is még a választások előtt megkaphassák. Ám ezt ki kell termelnie az országnak.

A járványkezeléssel kapcsolatban elmondta: a vírus azért állt nyerésre sokáig, mert jobban ismert minket, mint mi őt. Ám most legalább egyformán ismerjük már egymást, sőt - már van oltásunk, és az oltottak életére kisebb veszélyt jelent a koronavírus.

"Mindenkit arra biztatok, vegye komolyan a vírust: kockáztat egy életveszélyes állapotot, sőt a halált."

A kötelező oltást Orbán Viktor továbbra sem gondolja olyannak, amit a magyarok elfogadnak. Azt elfogadja a lakosság, hogy az egészségügyben dolgozókat beoltsák és ne jelentsenek egészségügyi veszélyt.

Abban már nem biztos a kormányfő, hogy azt is elfogadják, hogy a munkaadóknak legyen eszköze, hogy az oltás felé terelje a munkavállalókat, de ebben az ügyben nemsokára döntés lesz.

Ennél több "kötelezőséget" szerinte nem fogad el "a magyar".

Orbán Viktor szigorítás esetén a védettségi igazolások megkövetelését tartja elképzelhetőnek, ha a járványügyi szakemberek szerint annyira romlani fog a helyzet. Addig úgy véli, az oltottaknak, védetteknek minél nagyobb szabadságot kell biztosítani, mert "ez a méltányos", hiszen ők mindent megtettek azért, hogy szabadabban élhessünk.

Nyitókép: MTI/Balazs Mohai