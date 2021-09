Napi adatok: 246 új fertőzöttet találtak, négyen haltak meg

246 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815 851 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon.

Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 30 102 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 779 114 (109-cel nőtt a számuk a hétfői jelentéshez képest), az aktív fertőzöttek száma 6 635 főre emelkedett (egy nap alatt 133-mal lettek többen).

300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (34-gyel nőtt a számuk 24 óra alatt), közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen (itt is jelentős az emelkedés: 9).

A beoltottak száma 5 843 502 (közel háromezren vették fel az első dózist egy nap alatt), közülük 5 549 383 fő már a második oltását is megkapta (csaknem négyezren 24 óra alatt), 525 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették (13 ezer embert oltottak be egy nap alatt a harmadik adaggal).

