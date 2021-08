Hétvégi járványadatok: 521 új fertőzést igazoltak, nincs újabb halálos áldozat

Az elmúlt három napban 521 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, és nem hunyt el senki a Covid-19 betegséggel összefüggésben. Az aktív fertőzöttek száma továbbra is csökkenőben van, jelenleg 4936 fő. Hatósági házi karanténban 1270-en vannak, a mintavételek száma 6 568 905.

Kórházban 98 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány kezdete óta összesen

812 227 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma változatlanul 30 057 fő.

A gyógyultak száma 777 234 fő.

A hétvégi összesített adatok szerint a beoltottak száma 5 740 136 fő, közülük 5 506 788 fő már a második oltását is megkapta.

Harmadik oltást 290 ezren kaptak eddig. Időpontot foglalni az eeszt.gov.hu honlapon lehet.

Hétfőn megkezdődik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. (Az iskolai oltásokat – Pfizer vakcinával – augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával – a tudnivalókról itt írtunk.) Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket, és számukra is nyitva van az időpontfoglaló.

A hétvégi három nap alatt Budapesten 197 új beteget regisztráltak, Pest megyében 80-at. Alább a járvány kezdete óta regisztrált összes fertőzésszám megyénként. Forrás: koronavirus.gov.hu

