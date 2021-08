Helyszín, ismétlés - megvannak a részletek a diákok iskolai oltásáról

Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni. Emellett emlékeztettek: a 12 év feletti korosztály számára is folyamatosan nyitott az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége is. Ezen a felületen keresztül eddig 205 ezer diákot regisztráltak oltásra és 171 ezren (83 százalék) már fel is vették azt.

A szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően

vagy a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét.

A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést fognak kapni.

Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők emailben megkapták.

Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

Mindemellett felhívták a figyelmet, hogy nem kell feltétlenül megvárni az iskolai oltást, hiszen a gyermeket továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóra is igaz, aki esetleg még nem vette fel az oltást.

A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni.

Jelenleg az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket, ugyanakkor továbbra is fontos, hogy

a szülők tünetes gyermeket ne vigyenek közösségbe és a köznevelési intézmények fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető higiénés és egészségvédelmi szabályokra.

Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk és már nem kötelező a testhőmérséklet-mérés sem.

Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, hogy mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását.

