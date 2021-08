Pénteki járványadatok: 189 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt egy beteg

A legutóbbi 24 óra alatt a hivatalos koronavírus-tájékoztató oldalon megjelent adatok szerint 189 új fertőzöttet igazoltak (az előző napokban 180, 134, 82 volt az adat), és 1 ember hunyt el covid-betegség következtében. Az aktív fertőzöttek száma péntekre 6363 főre csökkent.

Kórházban 82 beteget kezelnek (csökkenés a csütörtöki 93-höz képest), közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen (eggyel kevesebben az előző napinál).

A járvány kezdete óta összesen

811 706 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma 30 057 fő,

a gyógyultak száma jelenleg 775 286 fő.

koronavirus.gov.hu

Oltások

A beoltottak száma 5 725 336 fő (9811 fős növekedés), közülük 5 505 341 fő már a második adagot is megkapta (442 fő egy nap alatt).

Harmadik oltást 266 ezren kaptak eddig (26 ezren kaptak egy nap alatt vakcinát) - erre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni.

A 12 éven felüli gyerekeket, ha a szüleik kérték, az iskolákban a jövő hét folyamán beoltják. Vakcinát kaphatnak ettől az akciótól függetlenül is, ugyanis továbbra is lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

Orbán Viktor miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán