Az augusztus 20-ai központi programok kiemelt helyszínein és a környező utcákban a hét végéig forgalomkorlátozásokra kell számítani az I., II., V., IX., XI. és a XIII. kerületekben, amely az autós forgalmat és a tömegközlekedést is érintik - hívták fel a figyelmet a szervezők csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményükben.

Kiemelték: több mint 20 programhelyszínen várják az ünnepelni vágyókat augusztus 19-e és 22-e között a Szent István napi ünnepségsorozat szervezői. Az ezekkel összefüggő forgalomkorlátozásokról érdemes tájékozódni a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) oldalán.

A rendőrség honlapján pedig interaktívan böngészhető térképen is megtekinthetők a lezárások - tették hozzá.

Kifejtették: a Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utcától) a Dombóvári útig, valamint a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér magasságától) a Közraktár utcáig augusztus 19-én 22 órától egészen augusztus 22-én 6 óráig csak gyalogosan lehet megközelíteni. A Műegyetem rakparton és a Szabadság hídon közlekedő BKV járatok módosított útvonalon közlekednek.

Már csütörtök reggeltől pénteken délig, majd pénteken este 7 és 11 óra között nem lehet gyalog átkelni a Szabadság hídon, de dél és este 7 óra között is csak a gyalogosok használhatják a hidat.

Azt javasolják, hogy a budai Várnegyedet az ünnepi rendezvények ideje alatt gyalogosan közelítsék meg, így a Mesterségek Ünnepére, a Hősök útjára és a Szent István-terem megnyitó ünnepségére látogatók hosszabb közlekedési idővel számolhatnak. Program Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést, tűzijátékot tartanak ma, az államalapítás ünnepén, Szent István napja alkalmából. A fővárosban folytatódik a több napon át tartó Szent István-napi fesztivál: a zászlófelvonás és a honvédtisztek avatása után tartják a légi parádét, délután lesz a Szent Jobb-körmenet, este pedig "Európa legnagyobb tűzijátéka" zárja a napot. Emellett a Várkert Bazárnál és a budai Várban a Magyar Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe, továbbá számos színes program várja az érdeklődőket. A főváros több pontján koncertek is lesznek. A Parlament előtti Kossuth Lajos téren 8 órakor katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az ünnepség után a Parlament előtti Duna-szakaszon légi parádét tart a Magyar Honvédség. Délután hagyományteremtő céllal az Andrássy úton felvonulást is rendeznek. A nap folyamán átadják a Szent István-rendet, majd a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket, délután pedig a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. A 20-i ünnepi programokat este "Európa legnagyobb tűzijátékával" zárják a fővárosban. Ennek megtekintésére a fogyatékossággal élők számára a Kossuth Lajos téren az Andrássy Gyula-lovasszobor és a Parlament közötti területet biztosítják.

Emellett országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás.

Az ünnep biztonságos lebonyolításáért idén is az operatív törzs felel. A törzs vezetője, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban elmondta: az augusztus 20-i rendezvények mentesülnek a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások alól.

A szervezők felhívták a figyelmet: a Szent István-napi rendezvényekhez és a tűzijátékhoz kapcsolódóan Budapesten több helyen lehet megváltozott forgalmi rendre lehet számítani, ezzel kapcsolatban további információk a police.hu, a BKK-oldalakon, valamint a BKK Futár alkalmazásban olvashatók. A programokkal kapcsolatban további információk találhatók a szentistvannap2021.hu oldalon.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.

Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította hivatalos állami ünneppé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Az V. kerületi legfontosabb köztereket, a Kossuth teret, a Szabadság teret és az Erzsébet teret is érinti majd a forgalomkorlátozás, a tereken és a kijelölt szomszédos utcákban is tilos lesz a parkolás.

A Szent Jobb-körmenet ideje alatt, augusztus 20-án 14 órától üzemzárásig a buszok nem érintik a Szent István-bazilikát, valamint az Andrássy úton közlekedő járatok is módosított útvonalon közlekednek.

Pénteken, augusztus 20-án, a tűzjáték ideje alatt a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó utca-Erzsébet híd-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által érintett szakaszon belül várhatóak jelentős forgalomkorlátozások, lezárások.

Várhatóan 19 órától lezárják az Erzsébet hidat, valamint korlátozhatják a forgalmat a Margit hídon is.

Az ünnepi programok idejére a BKK a kötöttpályás közlekedési eszközök, különösen az 1-es, a 2-es és a 4-es metró igénybevételét javasolja. A 3-as metró a hosszú hétvégén változatlanul Újpest-központ és Göncz Árpád városközpont között közlekedik, Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között pótlóbusz jár - olvasható a szervezők közleményében.

