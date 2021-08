A digitális vonaljeggyel is megpróbálkozik a BKK

Nagyságrendileg 15 százalékkal csökken a BKK bérlet- és jegyautómatáinak száma - erősítette meg az InfoRádiónak a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság korábban jelezte, hogy a közeljövőben a készülékek működését korszerűsítik, a vásárlók szokásaihoz igazítják.

Az InfoRádió a BKK hivatalos közleménye után megkereste a szervezetet, amelytől azt szerette volna megtudni, hogy mit jelent az utasok számára, hogy megújulnak az automaták, és a 15 százalékos csökkentés eredményeként hol lesz kevesebb automata.

A BKK válaszában azt írta, hogy a jelenlegi fejlesztést elsősorban a gépek elavulása indokolja, emellett 7 év alatt sokat fejlődött a technika is. Hozzátették: az eszközök hardver- és szoftverelemei is megújulnak, új vezérlőegység kerül a gépekbe. Erre azért is van szükség, a koronavírus-járvány is megmutatta, lehetnek olyan helyzetek, amikor azonnal kell módosítani az automatákat. Hangsúlyozták, hogy

jelenleg csak papírról lehet QR-kódot beolvastatni az automatákkal, a fejlesztésnek köszönhetően a jövőben ezt mobiltelefonról is meg lehet majd tenni.

A BKK azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy pontosan hány darab automatát vonnak ki a forgalomból, de figyelembe véve az online értékesítés adatait,

nagyságrendileg 15 százalékos csökkenésre számítanak.

Kimelték, hogy jelenleg is dolgoznak azon, hogy a mobiljegyként, interneten értékesített terméktípusok számát bővítsék, a vonaljegy bevezetése is napirenden van, ez a termék azonban a bérletekhez képest speciálisabb, ennek a bevezetéséhez több feltételnek teljesülnie kell, ezért egyelőre nem tudunk konkrét időpontot mondani, de várhatóan ez év végére ez is elérhető lesz.

Az automaták számának csökkentésére reagált a BKK korábbi vezetője, Vitézy Dávid is. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a közösségi oldalán azt írta, az értékesítési csatornák szűkítésének hatása bevételkiesés lesz, tehát

a BKK és ezáltal a főváros pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés révén

A BKK kitért arra is, hogy a jegy- és bérletértékesítő készülékhálózat kiépítésekor figyelembe vették, hogy az utasok kényelmesen, egyszerűen és gyorsan hozzáférjenek a hét minden napján, a rendszer Budapest minden kerületét és az agglomeráció kiemelt helyszíneit igyekszik lefedni.

Nyitókép: BKK