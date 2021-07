Csúnya sérülés miatt elveszítette vezérét a női kézilabda-válogatott

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 15 fős keretbe Kovacsics Anikó helyére Helembai Fannyt nevezik be.

"A hétfő délelőtti edzés alatt Kovacsics Anikó korábban sérült válla kificamodott – mondta el Lohner Balázs csapatorvos. – A vizsgálatot követően helyretettem a sérült ízületet, de Anikónak sajnos véget ért az olimpia, további vizsgálatok várnak rá, ezek ismeretében dől majd el a további kezelés."

"Nehéz elmondani, mekkora veszteség a csapatnak, hogy Anikó nem tudja folytatni az olimpiát, szakmai és emberi szempontból egyaránt – nyilatkozta Elek Gábor szövetségi kapitány. – Nem egyszerű a helyzetünk, de természetesen mennünk kell tovább, készülünk a brazilok ellen, hiszen nagyon kevés idő áll rendelkezésre a meccsig."

A magyar válogatott kedden, közép-európai idő szerint hajnali 4 órakor lép pályára Brazília ellen.

Helembai Fanny becserélésével kapcsolatban a magyar csapat, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság benyújtotta a cserekérelmet a megfelelő orvosi dokumentációval együtt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaigazolását követően kerülhet be a játékos a 15 fős keretbe, és költözhet be az olimpiai faluba. A brazilok elleni találkozóra a szabályok szerint 14 játékos nevezhető be.

A magyar együttes vasárnap 30–29-re kikapott a franciáktól a női torna első fordulójában.

