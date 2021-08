Az OLAF-hoz fordult Deutsch Tamás Cseh Katalin ügyében

Deutsch Tamás a Facebook-oldalán kedden megosztott beadványban azt írta: az ügyben az OLAF hatásköri érintettsége megalapozott, hiszen uniós intézmény tagja, jelen esetben az Európai Parlament képviselője követett el súlyos kötelességszegést.

Az OLAF illetékes az ügy kivizsgálásában, hiszen a Pannónia Nyomda Kft., amelynek Cseh Katalin 2013. január 25. és 2018. január 10. között ügyvezetője volt, uniós forrásokra pályázott 2016-ban.

Felidézte: 2016 decemberében a Pannónia Nyomda Kft. uniós pályázaton 68 126 864 forint támogatást kapott, később ugyanez a cég 217 579 410 forintot nyert egy másik uniós pályázaton, úgynevezett holografikus térinformatikai leíró nyelv és digitális holografikus nyomtató kifejlesztésére.

A politikus azt írta, a csalás alapos gyanúja - mások szándékos megtévesztése személyes haszonszerzés vagy egy másik fél megkárosítása végett - a fenti pályázat esetében fennáll, ugyanis a Cseh Katalin által vezetett cég olyan hologramos technológia kifejlesztésére pályázott uniós forrásra, amely ekkor már rendelkezésére állt egy, a Pannónia Nyomda Kft.-hez üzletileg kapcsolódó - azzal azonos címen bejegyzett - társcégnek. Felmerül tehát az alapos gyanú, hogy valódi termékfejlesztés nem történt - fogalmazott Deutsch Tamás.

A szándékos megtévesztés gyanúja fennáll amiatt is, hogy az említett cégek névleg azért helyezték át telephelyüket a közép-magyarországi régióból más magyarországi régióba, hogy minél több uniós forráshoz juthassanak - írta a fideszes politikus.

A beadvány szerint további összefonódások és visszaélések gyanúja merül fel egyes pályázatoknál, ugyanis a céghálózathoz tartozó cégek együttesen pályáztak úgy, hogy egyértelműen a Pannónia Nyomda Kft.-t segítsék hozzá a közbeszerzések elnyeréséhez.

Mindezek alapján Cseh Katalin és az általa vezetett vállalat megszegte a Pénzügyi Rendelet vonatkozó rendelkezéseit - értékelt a fideszes politikus.

Deutsch Tamás hozzátette: az OLAF illetékes az olyan esetekben is, amikor az uniós források nem érintettek, de az az Európai Unió hírneve is veszélybe kerül egy az intézményeinél dolgozó ember miatt. A csalás egyértelműen veszélyezteti az EU hírnevét, az súlyos reputációs következményekkel járhat - írta. Cseh Katalin: mindenki tudja, miért támadnak engem A momentumos képviselő közleményében a következőképpen reagált: "Van abban valami megmosolyogtató, amikor a Fidesz emleget OLAF-vizsgálatot, már csak azért is, mert az elmúlt években pont a Fidesz volt az, aki mindent megtett, hogy ellehetetlenítse az uniós ellenőrzéseket.

De legalább most beszélhetnek a fideszesek az OLAF munkatársaival Tiborcz Istvánról, az Elios-ügyről és a többi, kormányközeli visszaélésről.

Mindenki tudja, miért támad most a Fidesz és propagandamédiája. Azért, mert elértük, hogy mostantól nem tudnak nyakló nélkül lopni az uniós forrásokból. Ez fáj nekik, ezért kezdtek minden alapot nélkülöző lejáratási kísérletbe.

Ebben az országban pontosan ismert mindenki előtt, hogy kik lettek milliárdosok EU-s pénzek lenyúlásából – és ez nem én vagyok, hanem Mészáros Lőrinc és társai.

Természetesen állok minden vizsgálat elé, hiszen pontosan tudom: a propaganda vádjai minden alapot nélkülöznek."

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs