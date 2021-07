Frissítő oltásra is szükség lehet - a nap hírei

A gazdaság újraindítását jelölte meg a legfontosabb ügyként a magyar miniszterelnök a visegrádi csoport és az unió soros elnöki tisztét betöltő Szlovénia csúcstalálkozója után. Orbán Viktor szerint ehhez beruházás, biztonság és a piacok bővítése kell. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kulcsfontosságúnak nevezte a visegrádi országok közötti gyorsvasúti összeköttetést, a Budapestet Varsóval összekötő gyorsvasút megépítését. Janez Jansa szlovén kormányfő azt hangsúlyozta: jelenleg az egyik legfontosabb feladat a gazdasági teljesítmény gyors helyreállítása.

A pénzügyminiszter szerint elsősorban az önellátás volt a cél az Egészségipari Támogatási Program elindításakor. Ezt a kihívást kevesebb mint egy év alatt sikerült teljesíteni számos területen. Varga Mihály Tökölön és Szigethalmon adott át egészségipari fejlesztéseket. A miniszter elmondta, Magyarország a saját lábára állt egyebek mellett maszkgyártásban, a Favipiravir, illetve az oltáshoz használt orvosi eszközök és a fertőtlenítőszerek előállításában.

Az első héten félmillióan szerezték be az uniós védettségi igazolást Magyarországon - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra a Facebookon közzétett videoüzenetében hangsúlyozta, hogy az igazolás megkönnyíti az unión belüli utazásokat. Felidézte, hogy a dokumentum papíralapon és elektronikusan is elérhető, angol-magyar nyelvű. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az uniós tagállamok saját beutazási szabályokat is megszabhatnak.

Az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a koronavírus járványnak Magyországon, és 44 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 87 beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 37 és fél ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 808 ezren kapták el a vírust és 30 ezer 4 ember halt meg a betegségben.

Több mint 13 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a köznevelésben és szakképzésben tanulók idén is ingyen kapják meg ezeket. Erre 13 milliárd forintot fordítanak- közölte az InfoRádióban köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán a debreceni Alföldi Nyomdában azt ígérte, hogy a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi tankönyv az iskolákban lesz.

Főként letört faágak, kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy az este folyamán további heves zivatarok várhatók az országban. Mukics Dániel hozzátette: a legtöbb hívást Budapesten és Komárom-Esztergom megyében kapták. Szombaton a Dunától keletre elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, ezeket jellemzően felhőszakadás kísérheti.

A Pfizer és a Moderna koronavírus elleni vakcinájának ritkán előforduló mellékhatása lehet a szívizom- és a szívhártyagyulladás – állapította meg az Európai Gyógyszerügynökség. A szervezet úgy döntött, hogy a két megbetegedést fel kell tüntetni a termékinformációban, és felhívni az egészségügyi szakemberek figyelmét a kockázatra.

Több szlovák határátkelőn tartottak tüntetéseket, illetve forgalomlassító akciókat a határátlépés mától érvényes szigorításai ellen. A legnagyobb akciók a szlovák-magyar határszakaszon a Rajka-Dunacsún, Esztergom-Párkány, Komárom-Révkomárom és Tornyosnémeti-Miglécnémeti határátkelőn, illetve több szlovák-cseh határátkelőn voltak. A tiltakozók ugyanakkor jelezték, hogy a következő napokban folytatni készülnek a tiltakozó akcióikat.

Két adag védőoltás beadása után egy frissítő oltásra is szükség lehet a koronavírus-járvány megállításához Németországban a szövetségi kormány szerint. Sebastian Gülde, a szövetségi egészségügyi minisztérium szóvivője azután beszélt erről, hogy a Pfizer/BioNTech-féle vakcina fejlesztői megkezdték a frissítő oltásnak szánt egyadagos termékük bevezetésének előkészítését.

Ausztria július 22-től tovább enyhít a korlátozásokon - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A bejelentés elsősorban a maszkviselési szabályokra vonatkozik. Július végétől már csak az egészségügyi és szociális intézményekben, az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletekben, gyógyszertárakban, hivatalokban és a tömegközlekedésben kell maszkot viselni.