Megvan az öt és félmillió beoltott, holnap életbe lépnek az újabb enyhítések - a nap hírei

Megvan az öt és félmillió beoltott, így holnaptól megszűnik a maszkviselési kötelezettség a legtöbb helyen, és több szabadidős tevékenység érhető el védettségi igazolvány nélkül is. A szabályozás értelmében csak a kórházakban és szociális intézményekben kell a maszk a jövőben. Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások. Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre.

Második napja nincs újabb halálos áldozata a koronavírus-járványnak, 37 embernél igazolták a kórokozó jelenlétét. 98 beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 39 ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 808 ezren fertőződtek meg és 29 992-en haltak bele a Covid-19 betegségbe.

Magyarország felkészült arra, ha a koronavírus-járványnak lenne egy újabb, negyedik hulláma – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta: megvizsgálták, hogy legrosszabb esetben mennyi ágyra, lélegeztetőgépre, gyógyszerre, vakcinára lehet szükség. Szerinte lehet, hogy elérkezik az a pillanat, amikor a szakemberek véleménye az lesz, hogy lehet harmadik oltást adni, de ez még nem lezárt vita.

Októbertől kiviteli korlátozást rendelt el az építőipari termékekre a kormány, ezt még Brüsszelnek is engedélyeznie kell - közölte a Kossuth Rádiónak adott interjújában a miniszterelnök. Állami elővásárlási jogot is bevezetnek. Orbán Viktor kiemelte: az áremelkedések megfékezésére, ha a kereskedők bizonyos árszint felett értékesítenek, akkor az extraprofitra különadót vetnek ki. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a gyártókat is bevonná az építőanyagárakkal kapcsolatos szabályozás kidolgozásába.

Elfogadta a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs első javaslatait, amelyek Európa leggyorsabb gazdasági újraindulását szolgálják. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a cél, hogy az ország ki tudja aknázni azt a másfél-két hónapnyi előnyt, amelyet a sikeres oltási program gyorsaságával elért. Szijjártó Péter kiemelte: minden döntés azt szolgálja, hogy Magyarországon minél több beruházás jöhessen létre és minél több magyar vállalat számára váljon elérhetővé a siker az exportpiacokon.

Magyarország semmilyen adóemelést nem támogat, mert az rontaná az ország versenyképességét – jelentette ki a pénzügyminiszter Záhonyban újságírói kérdésekre válaszolva. Varga Mihály úgy vélte: az unió által tervezett globális minimumadó akadályozná a gazdasági növekedést, túl magas a tervezett 15 százalékos adókulcs és a valós gazdasági tevékenységet sem szabadna terhelni. Kiemelte: Magyarország több javaslatot is tett a szabályozás javítására.

A következő napokban, hetekben érkeznek a konzultációs ívek a háztartásokba és később lesz lehetőség online kitöltésre, visszaküldésre is. Budapesten már megkezdték a küldemények kézbesítését. A Magyar Posta a mintegy 8 millió levelet július végéig kézbesíti. Augusztus 25-éig várják mindenki véleményét. A 14 kérdés érinti a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot és az adókat is.

A jegybank elvárja a pénzügyi intézményektől, hogy ne számítsanak fel díjat, ha ügyfeleik teljesen vagy részben fizetnék a törlesztési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásukat. A jegybank akkor is ingyenes szerződésmódosítást tart szükségesnek, ha az adósok önként magasabb havi törlesztést vállalnának a futamidő rövidítéséért.

Csatlakozott az Európa jövőjéről szóló lengyel felhíváshoz a Fidesz – jelentette be Facebook oldalán a párt elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: néhány hónapja a francia elnök indított összeurópai vitát a kérdésben. Hosszú előkészítő munka végén a legnagyobb lengyel kormányzó párt elnöke, Jaroslaw Kaczynski aláírt egy, a nemzetek, a családok és a hagyományos keresztény értékek megvédéséről szóló deklarációt (a részletek és az együttműködők céljai ITT).

Rendszeres kormányközi konzultációkról állapodott meg a brit miniszterelnök és a német kancellár. Boris Johnson vidéki rezidenciáján fogadta Angela Merkelt. A tisztségéről ősszel leköszönő német kancellár elmondta: látogatása jó alkalmat teremtett arra, hogy a brexit után a két ország új fejezetet kezdjen kapcsolataiban, és sikerült megtalálni ennek praktikus módját a két kormány rendszeres közvetlen konzultációjáról született megállapodással.

Több mint 6 millió uniós állampolgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában a határidő szerdai lejártáig. A szigetország tavaly január 31-én lépett ki az Európai Unióból, de azok az uniós polgárok, akik 2020. december 31-ig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban letelepedett státusért kellett folyamodniuk.

A keresztények védelméről beszélt Ferenc pápa a Vatikánban az iraki miniszterelnökkel. A katolikus egyházfő arra kérte Musztafa al-Kádimit, hogy megfelelő jogi intézkedésekkel meg kell védeni a keresztények történelmi jelenlétét Irakban, és népszerűsíteni kell a nemzeti párbeszéd kultúráját. A katolikus egyházfő négy hónapja tett történelmi látogatást a közel-keleti országban.