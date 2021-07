Orbán Viktor: Magyarország felkészült arra, ha negyedik hullám lenne

Csütörtökön sem volt halálos áldozata itthon a koronavírus-járványnak - mondta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió reggeli műsorában. A teljes interjút itt lehet meghallgatni.

"A nulla a jó szám" - fogalmazott a miniszterelnök. Egymás után második nap nincs új elhunyt.

A további adatokat is ismerette: 76-an vannak kórházban, 22-en szorulnak lélegeztetésre. Pénteken eléri az 5,5 milliót a beoltottak száma, így életbe léphetnek az újabb enyhítések: megszűnik a kötelező maszkviselés a legtöbb helyen, védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra, megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások. A már két oltással rendelkezők száma pénteken vagy szombaton eléri az ötmilliót - tette hozzá Orbán Viktor, aki ismét köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

A világ nagy részében a negyedik hullámot készpénznek veszik, és szeptemberre-októberre teszik, ám aki be van oltva, jó eséllyel kimaradhat belőle

- emelte ki.

A kormányfő emlékeztetett: a gyógyszergyárak 90 százalékra teszik a vakcinák hatékonyságát, és az itthoni kontrollmérések is megerősítik ezt. Az újrafertőződés mértéke, ereje függ attól, hogy be van-e oltva valaki. Ha mégis eléri a negyedik hullám, könnyebben lábal majd ki a betegségből az, aki be van oltva - fejtette ki.

Mint mondta, a kormány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mire lenne szükség negyedik hullám esetén. Magyarország felkészült arra, ha negyedik hullám lenne - hangsúlyozta.

Üzent az oltatlanoknak is. Orbán Viktor szerint

csalfa remény, hogy el lehet bújni a vírus elől,

az meg fogja találni azt, aki nincs beoltva. Felhívta a figyelmet arra, hogy ne a mostani számokból induljanak ki, hanem abból, amit a legnehezebb időszakban élt át az ország.

Az esetleges harmadik oltásra vonatkozó kérdésre azt mondta: lehet, hogy majd lesz ilyen, de ez még nem lezárt vita. Egyelőre nem tudni, hogy milyen hatása lenne a harmadik oltásnak, óvatosnak és türelmesnek kell lenni.

Gazdasági növekedés

A kormányfő szerint a nyitás segíti a gazdaság teljesítményét, de a fogaskerekek csikorognak, nem olyan gyorsan indul újra az élet, ahogy arra sokan számítottak.

A gazdasághoz szükséges érintkezés, aktivitás lassabban indul meg, ezért van szükség erőteljes döntésekre – emelte ki.

Építőipar

Októbertől kiviteli korlátozást vezetnek be az építőipari termékekre - jelentette be a műsorban. Orbán Viktor szerint azért szaladtak el az árak, mert megnőtt a kivitt mennyiség. A folyamatról elmondta, hogy az intézkedést először be kell jelenteni Brüsszelnek, ahol jóváhagyják azt.

Addig a kivitel esetében kötelező bejelentést és állami elővásárlási jogot vezetnek be, "megpróbáljuk Magyarországon tartani az építkezések szempontjából kulcsfontosságú anyagokat" - mondta a kormányfő.

Elképzelhető, hogy áremelkedés megfékezése érdekében bizonyos árszint feletti árnál annak 90 százalékát elvonnák, extraprofitadót vezetnének be például a kavicsra, sóderre.

A további kormányzati döntéseket is sorolta:

távmunka kiszélesítése

exporthitel biztosítása

17 városban munkahelyteremtő programok

hároméves bérmegállapodás állami cégeknél

EU-csúcs

A múlt heti uniós csúcson tapasztalt ellenállásról azt mondta: szokva vagyunk ehhez.

„Erős estém volt. Durva támadások voltak, de senkinek nem maradtam adósa. Bár fokost nem lehetett bevinni, de mindenki megkapta, ami jár neki.”

Úgy fogalmazott, a holland miniszterelnök meg van győződve arról, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, mint a magyarok és ez a magatartás nem egyedi. Mi viszont 40 évig éltünk ilyen világban, rosszul viseljük – civilizáltan, de nem maradunk adósa senkinek.

Emlékeztetett arra, hogy az EU-ban nagy vita zajlik arról, hogy a gyerekek nevelésének az ügye kire tartozik. Nyugat-Európában úgy döntöttek, hogy civil szervezetek érzékenyítő, felvilágosító kampányokat végezhetnek, hogy államilag szervezett módon megismerkedjenek a gyerekek a szexuális nevelésű tartalmakkal. Magyarországon viszont másként gondolják ezt, magánügynek, a személyes szabadság kérdésének tekintjük ezt – fejtette ki.

A szülőnek kell dönteni arról, hogy kiteszi-e ennek a gyerekét, és azt is a szülő döntheti el, hogy ilyen műsort nézze-e a gyermeke. Ha egy szivárványos aktivista megjelenik az iskolában, akkor a szülő mondhat erre nem - tette hozzá.

„Ezt az elsőbbséget, ezt jogot az állammal, iskolával szemben elismerjük”

– emelte ki a kormányfő, aki szerint viszont a Soros-hálózat abban érdekelt, hogy Magyarországot a legnegatívabb színben tüntesse fel, utalva a viták hátterére.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor