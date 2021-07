Már kézbesítik a nemzeti konzultációs íveket

Szentkirályi Alexandra azt mondta: a mostani lesz a 11. nemzeti konzultáció. Azért van rá szükség, hogy a kormány - az emberek véleményét megismerve -, "egyetértési pontok" alapján dönthessen majd egyebek mellett gazdasági, biztonsági és a családokat érintő fontos kérdésekben.

A kormányszóvivő szerint a konzultáció segítségével "tudjuk majd saját kezünkbe venni a sorsunkat" és azt figyelembe véve lehet a magyar érdekek alapján cselekedni.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt bő egy évtizedben sok válság alakította az életet Magyarországon is: ilyen volt a pénzügyi-gazdasági válság, "a máig velünk élő" migrációs válság, valamint a koronavírus-járvány, amelynek harmadik hullámát sikerült letörni az oltásokkal.

Ezekből a válságokból arra lehet következtetni - tette hozzá -, hogy a következő évek, évtizedek nem lesznek már ugyanolyanok, mint a korábbiak, nem lehet már visszaállni a régi kerékvágásba. Ezért fontosnak nevezte, hogy gazdaságilag ütőképessé lehessen tenni Magyarországot, ezen belül megerősíteni a családokat, a sérülékenyebb társadalmi csoportokat, a nyugdíjasokat.

Szentkirályi Alexandra elmondta: a mostani nemzeti konzultáción augusztus 25-éig várják mindenki véleményét.

A kormány csütörtökön, a Facebook-oldalán tette közzé a legújabb nemzeti konzultáció 14 kérdését. A kérdések érintik a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot és az adókat is. Budapesten kezdték Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője az M1 aktuális csatornán közölte, hogy a nemzeti konzultációs íveket tartalmazó küldeményeket a posta kézbesítői dobják majd be a postaládákba. A küldemény egy válaszborítékot is tartalmaz, ebben augusztus 15-éig díjmentesen lehet visszaküldeni a kitöltött kérdőíveket.



A mintegy 8 millió levelet július végéig viszik ki a háztartásokba. Budapesten már el is kezdték a kézbesítést.

