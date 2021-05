5 milliós bejelentéseket tesz rövidesen a kormány - élőben az InfoRádióban és az Infostarton

Nem sok minden látott napvilágot a szerdai kormányülésen elhangzottakról - jóformán semmi azon kívül, hogy a miniszterek között milyen a felvett vakcinák megoszlása -, de minden fontosat 10.30-kor bejelent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón.

A kormány számításai szerint pünkösd táján elérhető Magyarországon az 5 milliós oltásszám - ennyien lesznek legalább egyszer beoltva -, amihez újabb lazító intézkedést kötött korábban Orbán Viktor miniszterelnök.

Ami már ismert: május utolsó hétvégéjén már lehetnek lakodalmak (jövő héttől ballagások is), a részvételhez védettségi igazolvány sem kell. Szintén szervezhetők táborok, méghozzá június 1-jei kezdési időponttal.

Ezeken kívül megszűnhet az ingyenes parkolás - ez ellen már kormánypárti polgármesterek is tiltakoznak -, és valamilyen lazítás várható a maszkviselésben és a kijárási tilalmat illetően is, de mint a kormányfő pénteken megígérte, a rendezvényekkel kapcsolatban is lesz mondanivalója a kormánynak.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás