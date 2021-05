Továbbra is bizonytalan, lesznek-e jövőre magyarországi Giro-szakaszok

Korábban Magyarország megszerezte a lehetőséget arra, hogy Budapestről indulhasson a Giro d'Italia, a világ egyik legnézettebb kerékpárversenye, ám a világjárvány közbeszólt, és először eleve a verseny megrendezése került le a napirendről - 2020-ban -, majd az idei versenyt - Valter Attila nagyszerű, sporttörténelmi részsikerei mentén - már ugyan meg tudták szervezni, de csak olasz földön.

A kérdés emiatt máig a levegőben lóg, hogy megtartotta-e a társházigazda jogát Magyarország a Giróra, vagy elestünk ettől a turisztikai lehetőségtől, ezért ezt a Kormányinfón fel is tette az Infostart.

"Nincs végleges megállapodás, a körversenyben érintett megyei jogú városok vezetői levélben fordultak a miniszterelnökhöz, kérve azt, hogy a tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt verseny pótlására kerüljön sor.

A viadal komoly reklám lehet Magyarországnak és azoknak a városoknak, ahol a verseny áthalad. Próbálunk megállapodni a szervezőkkel"

- adott helyzetjelentést az ügyben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az ügyben "mozgásban van" Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is, aki Fürjes Balázzsal együtt már egy kormányelőterjesztést is asztalra tett annak érdekében, hogy a korábbi lehetőséget megmentsék 2022-re.

Mint Révész Máriusz szavaiból április elején az InfoRádió Aréna című műsorában kiderült, a dolognak "komoly anyagi vonzata van", de nagy turisztikai lehetőségei miatt hatalmas bevétellel és presztízzsel is kecsegtethet, de árnyoldalt jelenthet a tavaszi megmérettetéssel kapcsolatban az időben igen közeli országgyűlési választás is, amely mentén engedélyezési problémák lehetnek, de a kormány törekedni fog rá, hogy csak úgy vágjon bele a szervezésbe, hogy bírja például a fővárosi önkormányzat támogatását is.

