Huszonötezer diploma ragadhat be idén az elmaradt nyelvvizsgák miatt

A végzősök körülbelül 35 százalékának nincsen középfokú nyelvvizsgája, ez derült ki abból az intézményi felmérésből, amelyet áprilisban végeztünk – mondta az Eduline-nak Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke. Ez akár 25 ezer „beragadt” diplomát is jelenthet a 2021-ben végző egyetemi-főiskolai évfolyamon, hiszen sem az alap-, sem a mesterszakos okleveleket nem vehetik át azok, akik nem szerzik meg az előírt számú és szintű nyelvvizsga-bizonyítványt.

A március 4-én bejelentett szigorítások miatt a nyelviskolák is bezártak, csak online órákat tartottak, a nyelvvizsgaközpontok pedig nem szerveztek hagyományos vizsgákat. Egyelőre azonban az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem számol újabb nyelvvizsga-amnesztiával. (Tavaly a járványhelyzetre hivatkozva nyelvvizsga is nélkül megkaphatták diplomájukat azok, akik augusztus végéig záróvizsgáztak, Csaknem 110 ezer diplomát állítottak ki az egyetemek a nyelvvizsgamentesség miatt.)

A HÖOK sajtófőnöke azt mondta, az utóbbi hónapokban folyamatosan egyeztettek a minisztériummal, és bár továbbra is azt gondolják, hogy a nyelvvizsga-követelmény fontos, a nyelvtudás pedig központi kérdés a köz- és a felsőoktatásban is, azt javasolják, hogy idén is tekintsenek el a diplomázók nyelvvizsga-követelményétől.

A HOÖK felmérése csak a középfokú nyelvvizsgával nem rendelkezőket vette számba, de vannak olyan hallgatók is, akiket nem egy, hanem két nyelvvizsga választ el a diplomától.

A minisztérium az Eduline-nak korábban küldött válaszában az online nyelvvizsgát ajánlotta a diplomaszerzés előtt állók figyelmébe. A járvány első hulláma idején átmeneti intézkedésként biztosították az online nyelvvizsgaszerzést, szeptember óta azonban bárki vizsgázhat ilyen formában. Jelenleg erre hat nyelvvizsgaközpontban van lehetőség, egy centrumban most zajlik az akkreditáció.

