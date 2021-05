Az intézkedést indokolva a MÁV-Start azt írta: üzemanyagot takarít meg a vasúttársaság és pontosabbak lehetnek a vonatok.

Május 17-től az intézkedést a Gyékényes-Pécs vonal Somogyudvarhely, Bélavár, Barcs felső, Kisdobsza, Nemeske, Molvány, Nagypeterd, Szentdénes, valamint a Nagykanizsa-Zalaszentiván vonalszakasz Pötréte megállóhelyén vezetik be.

A vonatok a feltételes megállóhelyeken minden esetben megállnak, ha a peronon vonatra várakozó tartózkodik, vagy a mozdonyvezető nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy nincs le- vagy felszállni szándékozó utas, illetve a szerelvényen a leszállásjelző berendezés meghibásodik vagy nincs telepítve.

A feltételes megállás bevezetésével egy-egy kihagyott megállóhellyel másfél perc körüli menetidő takarítható meg, így a vonatok jobban tudják tartani a menetrendet.

A bevezetést követően javul az energiahatékonyság, azaz csökken a gázolajfogyasztás.

Emlékeztettek: a feltételes megállóhelyek rendszerét, illetve a leszállásjelzést 2013-ban már bevezették a Zalaegerszeg-Rédics vonalon közlekedő Bz motorvonatok esetében.

Kitértek arra is hogy a Pécs-Gyékényes vonalon az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetésén is dolgozik a vasúttársaság, hogy a menetrend betarthatóbb legyen. A Barcs-Babócsa és a Babócsa-Vízvár közötti szakaszokon jelenleg is karbantartási munkálatok folynak, mintegy 500 új vasbetonaljat építenek be a pályába. A következő fázisban síncsiszolást és gépi vágányszabályozást végeznek majd el ezeken a vonalrészeken, így összesen 2,4 kilométeren állíthatják vissza az eredeti óránkénti 80 kilométeres pályasebességet - várhatóan idén nyáron - írták.

Nyitókép: Pixabay