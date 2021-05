Május végére már többet tudhatunk az oltások védőhatásáról

Elkezdődött az oltások védőhatásának átfogó vizsgálata Magyarországon – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című sorozatban.

A tárcavezető kifejtette: minden, itthon használt vakcinát megvizsgálnak, hogy az általa létrehozott immunitás két komponense az ellenanyagok, illetve a sejtek védekezőképességét hogyan alakítja, milyen időtartamra vonatkozik a védettség.

Ebben a legfelkészültebb magyar egészségügyi intézmények vesznek részt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Infektológiai Intézet, az Országos Korányi Intézet és a Pécsi Egyetem. Május végére olyan eredmény várnak, amik megkönnyítik a kormány döntéseit - jelentette ki.

Április végén közölték, hogy 12 hónapos antitest-vizsgálatra keresnek olyan önkénteseket, akiket a Sinopharm-vakcinával oltottak be. Utána jelezte az operatív törzs, hogy nemcsak a kínai vakcina hatékonyságát vizsgálják, hanem az összes Magyarországon alkalmazott oltóanyagra vonatkozóan indulnak kutatások.

A minisztere lmondta azt is, hogy a 16-18 éves korosztály Pfizer vakcinával történő tömeges oltása megnyugtató vizsgálati eredményeken alapul, semmiféle veszéllyel nem jár.

Kásler Miklós a több mint 4 millió beoltottal kapcsolatban kiemelte, hogy ha hozzá számítjuk azokat, akik túlestek, kigyógyultak a fertőzésekből, akkor a védettek száma körülbelül 5 millió környékén lehet.

Most jött el az a pillanat, amikor mindenki saját maga döntheti el Magyarországon, hogy óhajtja-e a vakcinát, vagy pedig kiteszi magát saját felelősségére a fertőzésnek és a fertőzés következményeinek. Most már saját magával kapcsolatban is egyszemélyes a felelőssége, mert az állam mindent megtett, amit az állam megtehetett – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter azt üzente azoknak, akik továbbra is válogatnának a vakcinák között, hogy

minden Magyarországon forgalomba hozott vakcina teljesíti a feladatát.

Már az első után védettséget alakít ki és nincsenek komoly és nagyszámú mellékhatásuk.

A héten megtartott érettségi vizsgákkal kapcsolatban közölte: minden rendben zajlott, sem technikai, sem tartalmi, sem egyéb nehézségről nem kapott hírt.

