Minden egy helyen, amit a megújuló balatoni vonatközlekedésről tudni érdemes

Egyre népszerűbb a Balaton a tavaszi és az őszi időszakban is. Már ilyenkor is feltöltődést, kikapcsolódást nyújtó kirándulóhelyek, gasztronómiai és kulturális élmények várják a turistákat, ezért a MÁV-START már nem csak a vakáció idején, hanem előtte egy hónappal sűríti a Balaton partjához tartó járatok indulását és magasabb szintű szolgáltatást nyújt a járműfejlesztéseknek, felújításoknak köszönhetően – írja közleményében a MÁV-Volán-csoport.

​Május 17-től a nyári menetrend kezdetéig, június 19-ig előszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok Budapest és a Balaton között. A szezonon kívüli időszakhoz képest gyakoribb eljutást kínál a MÁV-START, InterCity kocsik is közlekednek és a déli parton étkezőkocsi teszi teljesebbé a komfortot.

Az előszezonban a Siófok és Balatonmáriafürdő környéki üdülőövezetek kisebb forgalmú megállóiban is sűrűbben állnak meg vonatok,

és közvetlenül elérhetővé válnak Budapestről: Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Balatonszéplak alsó, Balatonszéplak felső, Zamárdi felső, Szántód, Balatonlelle felső, Fonyódliget, Bélatelep, Alsóbélatelep, Balatonfenyves alsó, Máriahullámtelep, Máriaszőlőtelep megállóhelyeket érinti.

Idén május második felétől az időjárás javulásával és az átoltottság előrehaladásával, illetve a járványügyi korlátozások enyhítésével, feloldásával valószínűsíthető, hogy a belföldi turizmus és az ezzel járó mobilitási igény ismét magas lesz. A vasúttársaság új előszezoni menetrendje lehetővé teszi, hogy Balatonhoz utazók közül minél többen a kényelmes, versenyképes és környezetbarát vasúti utazást válasszák.

Déli part: étkezőkocsi már az előszezonban is, halászlével a kínálatban

Az utasokat a korábbihoz képest sűrűbb közlekedéssel, InterCity kocsikkal és a déli parton már az előszezonban is étkezőkocsival várja a vasúttársaság. Tavaly ősz óta Budapest és a Balaton déli partja között óránként indulnak a Tópart és Balaton InterCity vonatok felváltva Keszthely, illetve Nagykanizsa felé. Az előszezoni menetrend bevezetésétől a Budapest és Keszthely között kétóránként közlekedő Balaton InterCity vonaton május 17-től már étkezőkocsi – és a főszezontól 1. osztályú kocsi – is lesz, így az utazás még kényelmesebbé válik.

A vonatok 1. és 2. osztályú InterCity-kocsijába kedvező árú, 300 forintos helyjegy váltható,

amelyet a hétvégi csúcsidőszakban elővételben érdemes megvenni.

Az étkezőkocsi-szolgáltatás a hatályos járványügyi szabályok alapján indul el a Balaton InterCity vonatokban. A védettségi igazolvánnyal rendelkező utasok a fedélzeten is fogyaszthatnak a frissített étlap kínálatából. A tavalyi szezon tapasztalatai alapján olyan új ételek kerülnek a kínálatba, amelyeket az utasok a tapasztalatok szerint több alkalommal kerestek és szívesen fogyasztottak volna, ilyen például a balatoni halászlé vagy a paprikás csirke. Másrészt a szerviz, a kiszolgálás színvonala is javul, valamint az egészséges életmódot kedvelők és az alapanyag-intoleranciával élők is találhatnak számukra megfelelő fogást az új kínálatban (pl. tonhalsaláta, gluténmentes START Burger).

Az április 11-i menetrendmódosítástól a Helikon InterRégió vonatokkal már nem csak Kaposvár, hanem napi egy vonatpárral Pécs felől is a korábbinál jóval könnyebben érhető el a Balaton déli partja alacsony padlós, klímás Desiro motorvonatokkal. A vonatok az előszezoni menetrendtől Balatonfenyves alsó helyett Máriahullámtelep megállóhelyen fognak megállni, jobban kiszolgálva az üdülőövezeteket.

Északi part: május 31-től járható, addig villamosítanak

A Balaton északi partján a vasúti közlekedés május 30-ig szünetel, Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbusz szállítja az utasokat a villamosítás miatt. Az előszezon további részében, május 31-től már nem kell átszállni, közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig. Ekkortól a nyári menetrend kezdetéig az északi partra a korábbi évekből jól megismert járatokkal lehet utazni.

A Kék Hullám sebesvonatok kétóránként közlekednek Budapest-Déli és Tapolca között,

a Katica sebesvonatok hétvégén kétóránként közlekednek a Déli pályaudvar és Balatonfüred között, hétköznap naponta két pár vonat jár.

Pénteken és hétvégén Tekergő gyorsvonatok is közlekednek a Déli és Tapolca között.

A felsővezeték bekapcsolásáig, villanymozdonyokat Székesfehérváron cserélik dízelre, ezen műveletet a nyári menetrend bevezetésétől (június 19-től) már Balatonfüreden végzik el. Így akkortól negyed órával rövidül majd a menetidő, és a dízelmozdony helyett csendesebb, környezetbarátabb villamosvontatással, valamint FLIRT motorvonatokkal lehet eljutni a Balaton északi fővárosába. A villamosítás eredményeképpen sűrűbb és gyorsabb eljutást kínál a vasútvállalat június 19-től.

Javasolt járatok a kerékpárosoknak

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Magyar Közút által végzett forgalomszámlálás alapján, míg korábban a szabadidős és turisztikai célú biciklizés lendületes bővülése volt jellemző, a 2020-as mérés szerint negyedével-harmadával többen pattantak nyeregbe a hétköznapokon.

A legnagyobb, 76 százalék feletti átlagos növekedést a Balatonnál és a Tisza-tónál tapasztalták.

A felmérés látványosan visszaigazolja a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztések indokoltságát, a környezetkímélő közlekedési módot népszerűsítő hatásaikat is. A nagy kiterjedésű síkvidéki területekkel és tömegeket vonzó turisztikai célpontokkal rendelkező megyékben továbbra is az átlagosnál magasabb a kerékpáros forgalom, Fejér, Somogy és Zala megyékre a szabadidős kerekezés túlsúlya jellemző. Mint az elemzés is rávilágít, sokan veszik célba a balatoni kerékpárutakat, számukra is kedvező ajánlatokkal készül a MÁV-START.

Kerékpárral a déli parton

A Déli->Parti sebesvonatokon legalább 8 kerékpárhely áll rendelkezésre. Ezen felül egyes vonatok a hétvégi időszakban nagy befogadóképességű (32-36 kerékpár szállítására alkalmas) kocsival közlekednek az előszezonban. Ezekkel a vonatokkal érhető el a balatoni bringakörút, a legkönnyebben, Balatonaligáról indulhatnak kerékpározni. Elsősorban ez a vonat javasolt a kerékpárosoknak, csoportoknak.

Budapest és a Balaton déli partja között óránként indulnak a Tópart és Balaton InterCity vonatok, amiken 8-8 kerékpár szállítása lehetséges. Ezeken a vonatokon kötelező a kerékpárhely foglalása, ezért javasolt a jegyek megvásárlása elővételben, akár az utazást megelőző napon.

Kerékpárral az északi part

A Balaton északi partján a vasúti közlekedés május 30-ig szünetel, Székesfehérvár és Balatonfüred között az utasokat a villamosítás miatt pótlóbusz szállítja, melyeken a kerékpárszállítás nem lehetséges. Az északi part települései kerékpárral a Déli->Parti sebesvonatokkal érhetőek el Balatonaliga és Szántód (Tihanyrév) felől kerékpározva, vagy a Göcsej és Bakony InterCity vonatokkal Veszprém felől, a Veszprém–Balatonalmádi kerékpárúton át.

Május 31-től Budapest és Balatonfüred között kétóránként nagy befogadóképességű kerékpáros kocsival közlekedik a Kék Hullám InterCity.

A vasúttársaság a kerékpárosok számára ajánlja a hétvégénként nagy befogadóképességű kerékpáros kocsival közlekedő Tekergő gyorsvonatok igénybevételét, melyekkel a keleti medence települései, Balatonakarattya, Balatonkenese és Balatonfűzfő érhetők el.

A Budapest és Balatonfüred közötti Katica sebesvonatokon a kerékpárszállítás kevésbé javasolt, a rendelkezésre álló vonatonkénti 4-8 hely csak kerékpárhelyjeggyel vehető igénybe.

Velencei-tó: G30-as kerékpáros vonat

A Velencei-tavat érintő fontos fejlesztés, hogy kifejezetten a kerékpárosok számára május 22-től plusz vonatot indít a Déli pályaudvarról Székesfehérvárra a MÁV-START a hétvégi napokon G30 jelzéssel. Ezekben nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is közlekedik, így a kerékpárosoknak, csoportoknak ezen vonatok igénybevételét javasolja a vasúttársaság, mivel a G43-as és a Z30-as vonatokon a kerékpáros férőhelyek száma korlátozott.

A közvetlen G30-as vonatok

8:40-kor és

9:40-kor indulnak a Déli pályaudvarról,

visszafele Székesfehérvárról

17:23-kor és

18:23-kor (Velencéről 17:41-kor és 18:41-kor).

A nyári balatoni utasforgalom minőségi kiszolgálását az elmúlt években a vasúttársaság a lehetőségeihez mérten folyamatosan fejlesztette, melynek hatása a balatoni utasforgalom növekedésében is megmutatkozik. Tavaly a koronavírus-járvány miatt ugyan csökkent a tavalyi nyári szezon forgalma, de így is több mint 1,7 millióan utaztak vonattal a magyar tengerhez.

Rekordot döntött a kerékpárosok száma, közel 88 ezren vették igénybe a szolgáltatást.

A tavaly először bevezetett Balaton24 és Balaton72 nevű, tó körüli korlátlan utazást biztosító, egy, illetve három napra szóló jegytípust mintegy 17 ezer utas választotta. Idén május 1-től újra elérhetők a Balaton24 és Balaton72 napijegyek. Erről itt olvasható részletesebben.

Az idei nyári szezonra a korábbi éveknél is több fejlesztéssel készül a vasúttársaság a szolgáltatási minőség jelentős javítása érdekében – ezekről a szezon előtt részletes tájékoztatást adunk.

Nyitókép: Forrás: MÁV-Volán-csoport