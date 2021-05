Még mindig csak a töredéke nyitott ki a fürdőknek, de szélsebesen bővül a paletta

Május 1-jén az ország 25 városában összesen 32 fürdő nyitott ki, ez úgy jön ki, hogy Budapesten több fürdő is kinyitott, illetve Tiszakécske sem csak egy fürdővel várta már a vendégeket.

Egyelőre csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük érkező 18 év alattiak léphetnek be vendégként, a felnőtteknek a személyi igazolványukat is fel kell mutatni a bejáratnál - mondta el az InfoRádiónak a termalfurdo.hu főszerkesztője, Sánta Tibor.

"Ha azt vesszük tekintetbe, hogy az országban van körülbelül kétszáz fürdő, és ebből százötven nem csak idényjelleggel működne, akkor azt mondhatjuk, hogy a fürdőknek egyelőre csak a kisebb része nyitott ki. Ami a forgalmat illeti, még korai lenne bármilyen statisztikával élni;

Budapestről közepes forgalomról számoltak be, a vidéki fürdőkben mérsékeltről,

de a körülmények figyelembevételével ez nem meglepő" - ecsetelte Sánta Tibor.

A vidéki fürdők esetében pedig még azt is rögzíteni kell, hogy a legtöbb magyar fürdővárosban a legtöbb szálloda még nem nyitott meg, a szakember tudomása szerint május közepére tehető a visszaállás az ő körükben, addig marad az "egynapos fürdőzés" lehetősége elsősorban a környékbeliek számára, ami szűkíti a vendégkört.

Sánta Tibor hangsúlyozta továbbá, hogy a 32 kinyitott fürdő jellemzően a legnépszerűbb 32: a Széchenyi, a Rudas, a Gellért és a Lukács is köztük van. Vidéken már nyitva van a hajdúszoboszlói és a bükfürdői fürdő is, de Hévíz és Mórahalom is várja a fürdővendégeket.

A nyitás dinamikájára jellemző, hogy bár szombaton még csak 32 fürdő volt nyitva, ez a szám hétfőre 43-ra emelkedett, a héten pedig további kilencről tud, amelyek biztosan kinyitnak, de ez lehet több is – sokan csak egy nappal a nyitás előtt teszik közzé, hogy nyitnak.

Arra minden fürdővendég figyeljen, hogy

a fürdők meghatározott tereiben előírhatják a maszkhasználatot,

persze nem a csúszdákon, a medencékben vagy a szaunában, hanem például a fedett medenceterekben. A budapesti fürdőkben pedig kötelező a papucs használata.

A távolságtartásra is ügyelnek a fürdők, ám egyelőre nem jelentek még meg akkora tömegek, hogy létszámkorlátot vezessenek be.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay