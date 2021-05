Gy. Németh Erzsébet: nem lehet panasz a budapestiekre a nyitásban

Egymás után nyitják meg kapuikat a fővárosi intézmények, a legnagyobb számban eddig a fürdőket látogattak a budapestiek – közölte a kulturális és humán ügyekért felelős főpolgármester-helyettes. Gy. Németh Erzsébet kiemelte, szombaton megnyílt a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a budapesti fürdők közül hat, első körben a Széchenyi, a Gellért, a Rudas, a Lukács, a Paskál és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, amelyeket az elmúlt hét végén több mint 2 ezren kerestek föl. Pünkösdi nyitásra készül a Palatinus és a pesterzsébeti fürdő, végül június elejétől fogad majd vendégeket a Dandár Gyógyfürdő, valamint a Római és a Pünkösdfürdői Strand.

Gy. Németh Erzsébet kitért a kulturális intézményetekre, a könyvtárakra és a múzeumokra, továbbá a mozikra is. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szerda délben nyitott, miközben megtartotta a cserepont-szolgáltatását is azok számára, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A fővárosi színházak közül elsőként a szabadtéri teátrumok várják majd a látogatókat:

a Városmajori Szabadtéri Színpad június 2-től,

a Margitszigeti Szabadtéri Színpad pedig másnap, június 3-tól

várja a közönséget.

A múzeumok közül elsőként a szabadtéri Aquincumi Múzeum nyitott meg május első hétvégéjén, de fokozatos nyitásra készülnek a főváros galériái és kiállítóterei is. A főpolgármester-helyettes arra is kitért, hogy Városházi Estek címmel rendezvénysorozatot indít majd a Fővárosi Önkormányzat is, szabadtéri helyszínt biztosítva a budapesti társulatoknak és produkcióiknak az idei nyáron.

Gy. Németh Erzsébet online sajtótájékoztatóján szót ejtett az érvényben lévő egészségügyi előírásokról is. Szerinte a nyitással kapcsolatban összességében elmondható, hogy a budapestiek nagyon tudatosan készültek, elővigyázatosan, a szabályokat maximálisan figyelembe véve érkeztek a kulturális helyszínekre. Mint fogalmazott, bár a mozikban egyelőre tarthatók a nézőtéren is a szociális távolságot, de a „fanatikus rajongók már újra elfoglalták a megszokott székeiket”. Nem volt fennakadás a beengedéssel annak ellenére, hogy a védettségi igazolvány ellenőrzése minden fővárosi intézményre nagy terhet ró.

A humán területekért felelős főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy a főváros továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a koronavírus elleni védekezésre. „A protokollok néha ugyan eltértek a kormányzat által diktált szabályoktól, az idő minket igazolt” – vélekedett, példaként említve azt, amikor tömeges tesztelésért „küzdöttek”, vagy amikor az idősotthonokba a lakóit csak negatív PCR-teszt ellenében engedték vissza a közösségbe. Most ellenanyagtesztekkel mérik föl, hogy milyen védettséggel rendelkeznek az idősotthonok lakói – tette hozzá Gy. Németh Erzsébet, aki minden budapestit a szabályok szigorú betartására kért.

