A magyar vakcináról mondott részleteket Müller Cecília - a nap hírei

Folyamatosan zajlik az oltás, kedvezően fogadta a lakosság az online oltási időpontfoglalást, mert nem kell már várni háziorvosi behívóra - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: jelentős mennyiségű oltóanyag érkezett az országba, csak szombaton 600 ezer Sinopharm-vakcina jött Kínából. A kínai vakcina valamennyi oltóponton elérhető. Az inaktív vírust tartalmazó oltóanyag várhatóan nagyon hatásos lesz a különböző variánsokkal szemben is. A magyar vakcina előállításához is ezt a technológiát alkalmazzák majd.

Négymillió beoltott után éjfélkor kezdődik majd a kijárási tilalom és este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok. A kormány.hu oldalon megjelent szabályok szerint a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek megnyílnak a szállodák és a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők a gyerekeket is magukkal vihetik. A szabadidős létesítményeket is újra lehet látogatni védettségi igazolvánnyal. Edzőterembe, uszodába, csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

Várhatóan tovább nő a héten azoknak a száma, akik elviszik gyermekeiket óvodába vagy - az alsó tagozatosokat - iskolába - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorában. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, hiszen így a tanév egytizedét még jelenléti oktatásban tölthetik a diákok. A hétvégi terasznyitással kapcsolatban kiemelte: reméli, az érettségizőkben van annyi felelősség, hogy elkerülik az ilyen rendezvényeket.

A jegybankelnök szerint Magyarországnak érdemes azokra a legújabb, keleti térségekre figyelnie, amelyek a múltban felhalmozott tőke, tudás és technológia nélkül építették fel az eredményeiket. Matolcsy György a Növekedés.hu portálon kifejtette: a keleti minták azért példák, mert a szellemi források gyarapodása a fenntartható fejlődés irányába tereli a modern gazdaság és társadalom működését.

Londoni elemzők szerint a magyar gazdaság növekedése előbb kezdődhet a koronavírus-járvány okozta sokkból, mint a többi közép-európai gazdaságé. Az előrejelzés alapján a növekedés üteme jövőre Magyarországon elérheti a 6 százalékot, bár a magyar hazai össztermék értéke valószínűleg még 2022-ben is valamelyest elmarad a járvány előtti szinttől.

Az Európai Unió jogi eljárást indított az AstraZeneca gyógyszergyártóval szemben, amiért az késve szállítja a koronavírus elleni oltóanyagot. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője elmondta: a testület azért szánta rá magát a jogi lépésre, mert a brit-svéd vállalat nem adott kellő időben felvilágosítást arról, miért nem tartja magát a vakcina beszerzéséről kötött szerződésekhez. Az AstraZeneca gyártáskapacitási problémákra hivatkozva közölte: a 180 millió adag helyett pusztán 90 milliót tervez szállítani vakcinájából az Európai Unió számára.

Csak az oltóanyag segít a betegség legyőzésében és biztosíthat kiutat a koronavírus okozta világjárványból - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az európai immunizációs hét alkalmából. Ursula von der Leyen Twitter-üzenetében kiemelte: a gyorsuló uniós oltóanyaggyártás elegendő vakcinát biztosít ahhoz, hogy az európai felnőtt lakosság legalább 70 százalékát július közepéig beoltsák.

A jövőben közösen végzi az uniós használatra már engedélyezett, forgalomba hozott koronavírus elleni vakcinák ellenőrzését az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. A két szervezet az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben bevonja a tagállamok illetékes nemzeti hatóságait az adatok összegyűjtésébe és értékelésébe. Ennek az a célja, hogy az eredmények segítséget nyújtsanak a nemzeti oltási kampányok előkészítéséhez és lefolytatásához.

Három Oscar-díjat nyert A nomádok földje című film a 93. Oscar-gálán.Az alkotás kapta a legjobb filmnek járó elismerést. Chloé Zhao nyerte a legjobb rendezőnek, Frances McDormand pedig a legjobb női főszereplőnek járó díjat. A legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins lett Az apa című drámában nyújtott alakításáért. A legjobb nemzetközi film a dán Még egy kört mindenkinek című alkotás lett. A Lelki ismeretek című Pixar-produkció lett a legjobb animációs film.