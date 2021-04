Operatív törzs: tetemes mennyiségű vakcina érkezett

A hétvégi nyitás során a rendőrség azt tapasztalta, hogy a lakosság többsége együttműködő volt – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese, kirívó szabálysértéssel nem találkoztak. A teraszok és kerthelyiségek megnyitásánál a szabályokat megszegőkkel szemben elsősorban figyelmeztetést alkalmaztak.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 2137 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 2134 esetben léptek fel. Üzletekben 3 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 34 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert.

Péntek éjjel Nyíregyházán egy apartmanházban intézkedtek csendháborítás miatt, a az apartmanház üzemeltetőjének a felelősségét vizsgálják. Vendéglátóhely bezárására nem került sor. 915 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt.

A tranzitszabályok megszegése miatt 345 rendőri intézkedés történt. Hatósági házi karantént 7893 újat rendeltek el kedden, és összesen 35 472 zárlat van hatályban.

Ha az oltottak száma eléri a négymilliót, újabb változások lépnek életbe,

az új szabályok meg is jelentek a Magyar Közlönyben. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, az üzletekben 23 óráig lehet vásárolni, az éttermek belső részeit is lehet használni, kinyithatnak a szállodák, az állatkertek, a múzeumok, a mozik, a színházak, a könyvtárak, az edzőtermek, az uszodák, de ezek csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A részletekről később adnak tájékoztatást – mondta Kiss Róbert.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 603 901 fő, közülük 1 665 067 fő már a második oltását is megkapta – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Tetemes mennyiségű oltóanyag érkezett az országba, szombaton 600 ezer Sinopharm-vakcina jött Kínából. A minőségi és mennyiségi ellenőrzés után vasárnap ki is szállították az oltópontokra és a háziorvosoknak is. Az elölt vírust tartalmazó vakcina várhatóan nagyon hatásos lesz a különböző variánsokkal szemben is. A magyar vakcina előállításához is ezt a technológiát alkalmazzák majd – tette hozzá.

Az online oltási időpontfoglalást kedvezően fogadták, mert nem kell már várni háziorvosi behívóra, mert mindenki, aki regisztrált, jelentkezhet közvetlenül az oltásra a taj-szám és a születési dátum megadásával az eeszt.gov.hu oldalon. A lakosság 37 százaléka oltott már, ezzel Magyarország az EU-ban a második Málta mögött, az uniós átlag 21 százalék.

"A célunk az, hogy minél előbb beoltsunk annyi magyar embert, amennyi csak lehetséges"

– mondta az országos tisztifőorvos.

A honvédség oltóbuszai továbbra is járják az országot, elsősorban a kis falvakba mennek el. Már hét megyében 62 településen jártak, és több mint 10 ezer embert oltottak be.

A járvány nem ért véget, a koronavírus itt van köztünk. 1936 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 771 454 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 801 főre emelkedett. 6443 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 782-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az adatokat Müller Cecília.

Az indiai mutáns okozza a legnagyobb járványt Indiában, és a kórokozók nem ismernek határokat. Európában Svájcban is detektálták már ezt a variánst.

A virológusok szerint az itthon használt öt vakcina védelmet nyújt az indiai mutánssal szemben is

– közölte a szakember.

Örülünk a felszabadult baráti találkozásoknak a teraszokon, de továbbra is felelősséggel tartozunk egymás iránt, ezért a közterületen maszkot kell viselni és a higiéniai szabályokat be kell tartani – mondta Müller Cecília.

A szennyvízminták azt mutatják, hogy a legtöbb városban csökkenőben a vírus örökítőanyagának a mennyisége, egyedül Debrecenben mértek stagnálást.

