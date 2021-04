Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a Janssen-oltással kapcsolatban

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően rövid Facebook-videóban jelentette be, hogy az oltottak száma és a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy a jövő hétfőn az óvodák és az iskolák alsó tagozatai megnyissanak a gyermekek előtt, a jövő hét derekán pedig, amint megvan a 3,5 millió - legalább egyszer - beoltott, a vendéglátóhelyek teraszai megnyithatnak.

A Kossuth rádióban péntek reggel a várható nyitásról, illetve általánosabban a járványhelyzet kormányzati kezelésének részleteiről is beszélt a kormányfő.

A TELJES INTERJÚT ITT HALLGATHATJA MEG.

Először arról szólt, hogy miért változtattak az iskolanyitás eredeti elképzelésén.

"Az óvatosság és a fokozatosság miatt. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a védett emberek száma elérje az 50 százalékot, pillanatokon belül átlépjük ezt a számot. A döntésnél fontos szerepet játszott a bölcsődéknél látható helyzet, az utóbbi napokban nagyon megnőtt a bölcsődébe vitt gyermekek száma. Aztán megnéztük a kórházi adatokat,

27 gyermek van kórházban, 2 gyermek lélegeztetőgépen.

Ha azt akarjuk, hogy sok százezer diák édesapja, édesanyja elmehessen dolgozni, meg kellett húznunk egy határt" - ecsetelte Orbán Viktort, hozzátéve, a "valósághoz legközelebb álló" igazgatók kezébe adták a döntést, hogy a gyermekeiket féltő szülők otthon tarthassák még gyermekeiket.

Leszögezte azt is,

kevesebben jelentkeztek oltásra a pedagógusok közül, mint remélte.

A napi számokkal kapcsolatban elmondta,

mintegy 3,146 millió ember kapott már első oltást

241 koronavírusos halott volt csütörtökön

9459-en kórházban vannak

1147-en vannak lélegeztetőgépen.

Megígérte, hogy hat hét alatt megduplázzák az oltottak számát.

Majd bejelentette: bár a nyugati vakcinákat nem szokták,

az amerikai Janssen oltást - amelyből most fél millió Magyarországra szállítása kiesett - pontosan ugyanolyan eljárással megvizsgálják, mint amilyen alá eddig a keleti vakcinák estek.

Ez az egyetlen nyugati vakcina, amellyel szemben Magyarország így jár el.

Hosszabban ecsetelte, hogy "mióta benőtt a feje lágya", az orvost tiszteli ez az ország a legjobban, ezért sem hagyták ki a háziorvosokat az oltási tervből, hanem pont rájuk tették a terhet, ha ez igen nagy is, tőlük lehet "a leghumánusabb segítséget kapni", ők azok, akik "mindent tudnak".

Az "ellenzéki oltásellenességről" is kérdezték: olyan baloldalt még egyetlen országban sem látott, ahol az folyamatosan olyan politikát folytat, amely válsághoz és a járvány elhúzódásához vezet.

"Ez most nem egy politikai kormány, hanem operatív törzs, én is néha inkább az operatív törzs vezetőjének érzem magam, mint miniszterelnöknek" - fejtegette a miniszterelnök,

az ellenzéki oldalon eközben "eszement dolgokat" tapasztal,

amivel majd "foglalkozni kell", most "visszatartja" azokat az embereket, akik azt mondják, hogy foglalkozni kellene az oltásellenek büntetőjogi felelősségével, mert most "dolgozni kell", de "le van sújtva" attól, amit a baloldaltól lát.

Szerinte

hat hét múlva "kint vagyunk a vízből",

ha az oltási tervet végrehajtják - utalt újra az oltásszám másfél hónap alatti megkétszerezhetőségére.

Úgy látja, ahol ma koalíciós kormányzás van, ott törékeny az egység, ezt mutatják most a szomszédos országok példái is.

Köszönetet mondott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és a szállodásoknak, velük folyamatosan egyeztetni tudtak.

"A teraszok nyitása egy szimbolikus lépése a régi életünk visszaszerzésének" - mondta. Bátorította a vendéglátásokat, hogy "tegyék ki a székeiket", ezt most ingyen meg is tehetik.

Vállalást is tett: nem ugyanannyi munkahely lesz a válság után, mint előtte volt, hanem több, ehhez több ezer milliárd forintos újraindítási költségvetés is társul 2021-ben és 2022-ben is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt