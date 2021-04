Orbán Viktor: nem nyitnak ki a középiskolák április 19-én

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján elhangzott, az új fertőzöttek számából és a szennyvízadatokból az következhet, már túl vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsán, az ország élete pedig egy nappal korábban egy apró lépést tett a régi kerékvágás felé a szolgáltatások egy részének újranyitásával és a kijárási tilalmi idősáv rövidülésével. A Kormányinfón csütörtökön az is kiderült, a 2,5 milliós "oltotthatárkő" után lesz egy 3 milliós is - ezt követően jönnek újabb nyitó lépések -, ez a jövő hétre várható.

A kormányfő a Kossuth rádióban adott péntek reggeli interjúban mindezek után újabb közlésekkel jelentkezett.

"Nagy-Britanniáról beszélni indokolt, az onnan érkezett mutáns jóval pusztítóbb, mint a tavaly tavasszal megismert. Ezt a vírust szuronyra kell tűzni, meg kell semmisíteni, már nem elég a bezárás, mint tavaly. Nincs más fegyver, mint a vakcina. A mi nemzedékünk és az utánunk következő sem látott még ilyen

háborús állapotokat, a nagyszüleink meséltek ilyeneket, épp csak hiperinfláció és jegyrendszer nem volt"

- fejtegette Orbán Viktor.

Úgy látja, mindenki most már békére, tervezhetőségre vágyik, ezért az a kérdés, mikor jutunk el oda, ahol a britek vannak, jogos kérdés.

"A kormány szakértőinek véleménye szerint akkor lesz béke, ha a vírust az oltásokkal sikerült legyőzni. Ehhez regisztrálni kell, az ő számuk átlépte csütörtökön a 4 milliót. Növekvő szám ez, de még mindig kevés, ezért híres embereket kértünk fel, hogy vessék latba vonzerejüket" - közölte.

Elárulta, hogy 2,7 millió fölött jár a legalább egy oltást kapottak száma, és heteken belül már 4 millió fölött fogunk járni.

Május közepére 5, május végére akár 6 millió oltott is lehet, júniusra lesz 7 milliós lehetőség, de Orbán Viktor attól fél, nem lesz elég ember, aki akarja az oltást.

Tisztázta a beszélgetés e pontján, hogy a labdarúgó-Eb mérkőzéseit csak vakcinaigazolvánnyal lehet majd látogatni.

Köszönetet mondott mindenkinek, aki betartotta a 8 órai kijárási tilalmat, minden este látta, hogy az emberek normakövetőek, ő ugyanis minden este sokáig dolgozott, 8 után ért haza, "látta a várost".

Az uniós átoltottsággal kapcsolatban futballhasonlat élve azt üzeni, "nézzetek a táblára". Szerinte ebben az ügyben ugyanaz történt, mint a migránsügynél és a kerítésépítésnél; az első hullám még felkészületlenül érte az országot, mindenki látta, mi történik a Keleti pályaudvaron, de aztán cselekedtek, mint felidézte, "mindenek voltunk, csak rendes emberek nem".

"Most meg mit látunk? A németek kétmillió orosz vakcinát szeretnének, akár gyártani is, akárcsak Ausztria. Mi jár annak, akinek igaza van? Mi is megkaptuk a nyaklevest" - fogalmazott.

Közlése szerint

90 százalék fölött van a 60 év fölöttiek beoltása,

ami - a miniszterelnök bevallása szerint - nagy könnyebbség már neki is, de tudta, ebben "versenyt kell futni az idővel", életet a vakcinával lehet menteni.

A fiatal korosztály oltásáról elmondta, még nem kapott erre nézve egyértelmű jelzést a szakemberektől, és azt is tudni kell, 13 kötelező oltás van most gyerekkorban, "a szülők körében alig van oltásellenes" - így látja.

Azt a döntést azonban meghozta a kormány, hogy az érettségiig hátra lévő néhány napra már felesleges, ezért

május 10-én nyitnak csak a középiskolák, érettségi pedig csak írásban lesz,

mint egy évvel ezelőtt.

Beszélt még az "oltásellenes baloldalról" is, elmondva, nem hisz nekik.

Még Petry Zsolt Hertha-kapusedző eltanácsolásáról is elmondta a véleményét, "ingoványos talaj", nem minősíti Németországot, "épp elég baj az, hogy Németország minősítget bennünket". Azt azonban kijelentette, a liberális gondolkodás elnyomó gondolkodás, amelynek most egy magyar ember állásvesztése volt a következménye.

"Petry Zsolt sincs egyedül, mindannyian vele vagyunk" - mondta Orbán Viktor, aki utalt Gulácsi Péter szivárványcsaládok mellett kiálló nyilatkozatára is. "Mi a válogatott sportolóinkra nem egyszerűen sportolóként tekintünk, hanem mint a lányainkra és a fiainkra. Minden ilyen vita megbontja az egységet, ilyenkor egy feladat van, újra kell teremteni az egységet. Van egy szövetségi kapitányunk és egy csapatkapitányunk, nekik kell ezt helyreállítani" - szögezte le.

Nyitókép: MTI/Balazs Mohai