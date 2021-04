Várja a következő határnapot a kormány: csütörtökre a legalább egy koronavírus-oltást felvevők száma már meghaladta a 2,63 millió főt. Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken közölte: ha eléri a számuk a 3-3,5 milliót, lép a kormány (ezt akkor április 13-ra tette).

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön ezzel egybehangzóan azt mondta,

5-6 napon belül elérjük a 3 millió beoltottat, akkor lesznek új nyitási bejelentések.

A következő ismert határnap az április 19. – egyrészt szerda este a kormány eddig hosszabbította meg az egyes védelmi intézkedések hatályát (például maradnak a maszkhasználati szabályok, a távolságtartás, az elvitel vagy a zárva tartás a vendéglátóhelyeken stb. – a részletekről itt írtunk), másrészt ekkorra tűzte ki az iskolák, óvodák újranyitását.

A napi adatok még nem csökkennek kellőképp, de Gulyás Gergely szerint a harmadik hullám csúcsát elhagytuk. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülésén arról számolt be, hogy a megyék közül Baranyában, a Jászságban és Zalában növekedés van a fertőzöttségben, 17 megyében és a fővárosban viszont csökkenést lát a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Kiemelte, hogy

Budapesten 27 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma egy hét alatt.

(További részletek itt.)

Az oktatás ismételt megnyitása

Ennek menetéről még kevés dolog ismert, de az elhalasztás többszöri kormánykijelentés alapján sem jöhet szóba. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva a Kormányinfón most azt mondta: a kormány meghallgatta a szakszervezeteket, ennek fényében döntött az időpontról. Hozzátette: minden rendelkezésre álló adat szerint a védettség magas fokot ér el az első oltás után is.

Felmerült kérdésként a diákok beoltásának lehetősége is, legalább az érettségi előtt. Erre a miniszter azt válaszolta, hogy májusban valószínűleg írásbeli érettségik lesznek, júniusig, a szóbelikig pedig várhatóan mindenkit be lehet oltani, még akár a fiatalokat is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hamarosan dönt majd arról, hogy kaphatnak-e 18 év alattiak vakcinát. Az világosan látszik, hogy e korosztály veszélyeztetettsége csekély, de nem teljesen veszélytelen a helyzetük – tette hozzá Gulyás Gergely.

Vendéglátás, fitnesztermek, sportesemények

Ezekről már a következő nyitási fokozatban, tehát nem egészen egy hét múlva döntenek, de a miniszter abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy

április végére a teraszokra ki lehet majd ülni.

Hiába a szolgáltatások újraindulási lehetősége, a fitnesztermek jelenleg nem nyithatnak, a későbbiekről még nincs információ. A sportrendezvényeknél pedig egy esetleges létszámkorlátról még nincs döntés (bár valószínű, hogy lesz), ugyanakkor az már biztos, hogy

csak védettségi igazolvánnyal lehet majd részt venni ezeken, és így a futball Eb-n is.

Vakcinaigazolványokhoz kapcsolódó jogosultságok

Erről egy még későbbi időpontban, a Gulyás Gergely által elmondottak szerint a 3,5-4 milliós beoltotti szint elérésekor kíván dönteni a kormány. Várható, hogy bizonyos rendezvények és szolgáltatások esetében – a sportrendezvényekhez hasonlóan – a kártya meglétéhez kötik a részvételt, ugyanis Orbán Viktor korábbi nyilatkozata szerint arra számítanak, hogy ha így tesznek, az megnöveli a biztonságon kívül a lakosság oltakozási hajlandóságát is.

A jogosultságoknak kulcsfontosságú szerepe lehet a turizmus újraindításában is, úgy belföldön, mint külföldön. Kapcsolódó jó hír, hogy kiderült, a SZÉP-kártyák felhasználási ideje nem lesz időhöz kötve, valamint hogy a Kormányinfón elhangzottak alapján a privilégiumok közé valószínűleg bekerül a karanténkötelezettség eltörlése is.

További kilátások – velünk maradó intézkedések

Gulyás Gergely elmondta még, hogy meglehet, a maszkviselést fenn kell tartani akkor is, ha már mindenki be lett oltva az országban.

A járvány előtti életmód reményei szerint május végével, június elejével áll vissza.

Nyitókép: MTI/EPA/Hayoung Jeon