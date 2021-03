Orbán Viktor: ezt a fertőzést korlátozásokkal már nem lehet megállítani

"Tömeges a fertőzés, ezt a lezárások és korlátozások már csak lassítani tudják, megállítani nem" - jelentette ki a miniszterelnök az M1 Híradónak nyilatkozva. Tavasszal elég volt korlátozásokat bevezetni és megállítani a fertőzést, ez most nem olyan vírus. Most egyetlen módon lehet megállítani a vírust: az oltással, ezért most minden erőnket erre kell összpontosítani - fejtette ki a kormányfő a hirado.hu oldalra felkerült ajánló videó tanúsága szerint.

A teljes beszélgetést az M1 közvetíti 20:30-tól.

