Orbán Viktor: május vége környékére lehet elérni a 7 millió beoltott emberig

Átlépte a kétmillió főt a beoltottak száma itthon - a két és félmilliós számnál határnál húzták meg a határt, amikor elkezdődhet az ország újranyitása. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette: ők inkább nem az újranyitás, hanem az újraindítás szót használják. "Nem szabad addig újraindítani az országot, amíg a leginkább veszélyeztetett 65 év fölöttiek nem kaptak oltást" - mondta Orbán Viktor. "Amíg nincs minden 65 év feletti regisztrált beoltva, addig nem lehet kockázatot vállalni" - ezt akkorra érhetjük el, amikor körülbelül 2,5 millió embert beoltottunk - tette hozzá.

Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a szabályokat - mondta azzal kapcsolatban, hogy tömegek alakulnak ki időnként egy üzletben vagy hogy nem mindenki hordja a lakott területek közterületein a maszkot.

Most tömeges a fertőzés, ezt a korlátozások, lezárások már csak lassítani tudják, megállítani nem. Még tavaly tavasszal megállították a járványt ezek az intézkedések, de most csak az oltás tudja megállítani a járványt, erre kell most koncentrálni.

Azzal kapcsolatban, hogy sok embernek komoly veszteséget okozott a járvány, barátok, családtagok hunytak el, akár fiatalon is, Orbán Viktor azt mondta: az országot nemcsak gazdaságilag kell majd újraindítani, hanem közösségileg is. A kultúra, a művészet, a lelki emberek, papok kiemelt szerepet játszanak majd ebben.

A vírus azonban nemcsak az emberéletben tesz kárt, hanem tönkreteszi a munkahelyeket és megtámadja a gazdaságot is. Újraindítani boltokat, szállodákat, éttermeket nem lehet egyik napról a másikra.

"Ezért fontos, hogy az emerek tudják, mire számíthatnak

- és ezért nekünk egyszerre kell védekeznünk, oltanunk és megterveznünk az újraindítást."

A magas magyar átoltottság mellett szomorú hír a rossz halálozási statisztika. Az erre irányuló kérdésre a kormányfő azt mondta, minél gyorsabban megy az oltóprogram, annál kevesebben betegszenek és halnak meg.

"Az oltás ellen agitálni, beszélni több, mint hiba, talán bűnnek is nevezhetném"

- mondta, hozzátéve: másokat lebeszélni az oltásról súlyos felelőtlenség. Azt kérte, hagyja mindenki dolgozni az egészségügyet és senki ne terjesszen álhíreket.

"Az orvosokon, ápolókon, kórházigazgatókon nem fog múlni egyetlen élet sem, mert szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, keményen dolgoznak. Mivel veszélyhelyzetet hirdettünk ki, át lehet szervezni a kórházi ellátást, és úgy látom, emberfeletti erőfeszítések árán, de lesz elég ember. Bevontuk most már a végzős orvostanhallgatókat, rezidenseket is. Sokkal jobb állapotban van a humánegészségügy, mint sokan korábban gondolták volna. Az elkülönített ágyak fele még szabad, és még kétszer annyi azonnal bevethető lélegeztetőgép van ággyal együtt, mint amennyi ágyon most fekszenek betegek" - tette hozzá, megjegyezve, hogy látszik, az egészségügyisek tanárai is jó munkát végeztek.

"Köszönet, hála, elismerés és támogatás - adjunk meg minden támogatást az orvosoknak. Nem most van ideje annak, hogy bemenjünk a kórházba és kamuvideókat gyártsunk" - jelentette ki.

Az iskolák újranyitásával kapcsolatban türelmet és megértést kért a tanároktól, előreveszik őket az oltási sorrendben, de

az iskolákat újra kell nyitni, mert a gyerekekre és a szülők érdekeire is tekintettel kell lenni.

A tanárok a kezdés előtt egy héttel fogják megkapni az első dózist – szerintük ez elég, de megérti, ha valaki ekkor még nem vállalja a jelenléti tanítást.

Itthon is nagy vita volt, hogy a háziorvosi rendszeren keresztül oltsanak-e, vagy csak kórházi oltópontok legynek. Ám úgy vélték, hogy jobb, ha ők megadnak általános szempontokat, de a háziorvosoknak is van mozgástere, változtathatnak, mert ők ismerik a betegeket. Ezért nekik is van felelősségük - mondta Orbán Viktor a "vakcinairigységgel" (xy miért van már beoltva, míg más nincs) kapcsolatos kérdésre.

A kismamák oltásával kapcsolatban kifejtette: a tudományos és járványügyi vélekedés a gyakorlati tapasztalatok alapján alakult ki a világban, az új magyar szabályozás is ehhez igazodott.

42 ezer olyan kismama van, akinek lehetősége van felvenni az oltást

- ez jogos lehet, hiszen ha baj van, akkor náluk két élet is veszélybe kerül.

Oltások száma - menetrend

"Novemberben lehetett látni, hogy nem érkeznek meg időben az Európai Bizottság által rendelt vakcinák és én is azt láttam, hogy több helyen előrébb vannak és lesznek az oltások beszerzésében. Minden országnak van lehetősége külön veszélyhelyzeti engedéllyel további vakcinákat rendelni. Rajtunk kívül ezt csak Szlovákia tette meg, rá is ment a miniszterelnökük. Én még itt vagyok... (...) Ha nem vettünk volna kínai és orosz oltást, a mostani oltotti létszámnak csak a fele kapott volna szérumot" - jelentette ki.

Április 4-ig 2 356 000,

május elejére 4 121 000 oltás érkezik Magyarországra, és

május vége-június elejére lehet elérni a 7 millió legalább egy dózissal beoltott emberig.

Ahogy javulnak a fertőzöttségi adatok és nő az oltottak száma, továbbá ahogy majd figyelembe veszik a nemzeti konzultáció eredményét és a járványügyi szakemberek véleményét, úgy érnek össze az adatok arról, hogy mit kell csinálni majd az újranyitáskor. De most még túlságosan szemben áll egymással a fertőzöttek száma és az oltottaké - fejtette ki a kormányfő.

A 2,5 milliós beoltottság várhatóan húsvét után lesz elérhető. Ekkor a boltok is kinyithatnak szigorúbb szabályok mellett.

"Egy héttel előre mindig tájékoztatni fogom a nyilvánosságot arról, hogy az operatív törzs épp milyen újraindítási döntéseket készít elő."

Idén februárban százezer emberrel kevesebben dolgoztak, mint tavaly ugyanilyenkor - "továbbra is vállaljuk, hogy minden megszűnt munkahely helyett teremtünk újat, sőt, azt remélem, hogy olyan gazdasági megindulás lesz a nyitás után, hogy még több munkahely is keletkezik majd" - ígérte.

Kiválás az EPP-ből - új platform

Az Európai Néppártból való kiválás kapcsán úgy fogalmazott, tiszta helyzet jött létre azzal, hogy megszűnt a kapcsolat a Néppárt és a Fidesz között. Csütörtökön a kormányfő Matteo Salvinivel, az olasz Liga párt vezetőjével, és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel találkozik Budapesten. Ezzel kapcsolatban kifejtette: sok olyan ember van, akinek nincs most megfelelő képviselete Európában - akik a hagyományos család modellje mellett állnak, elutasítják a multikulturális társadalmakat. "Sok tíz vagy akár százmilliónyian is vagyunk ilyenek. Megindítunk majd egy olyan szerveződést, platformot, amelyben a hagyományos értékekben hívő embereknek is meglesz a maga képviselete Európában."

Mi adhat most nekünk reményt? - hangzott a kérdés húsvét előtt. Orbán Viktor szerint a győzelem kapujában állunk.

"Két-három nehéz hét előtt állunk

- de utána bízom benne, hogy napos nyarunk lesz. De most még a jelen helyzetben sok erőt kívánunk a családoknak, akik veszteséget szenvedtek el. Teszünk még két-három lépést, és utána visszakapjuk a régi életünket. Nem lesz pont olyan, mint volt, de visszatérünk ahhoz az optimista élethez, amit a járvány megszakított. Emlékezzenek, hogy milyen reménykeltő tervekkel készültünk a járvány előtt a 2020-as évre. Minden adatból, információból áradt az életerő - ide kell visszatérnünk, ha nem is egy lépésben, de a nyár végére biztosan" - vázolta a várható jövőt.

