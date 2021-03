A Johnson Electric az európai gyártókapacitásának átalakítása miatt bezárja az ózdi, csaknem 800 embert alkalmazó autóipari alkatrészgyárát. A tervek a gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósulna meg és 2022 áprilisában zárulna.

A gyár közleményében kiemelték, hogy a vállalat vezetése tisztában van a bejelentés súlyával és az ózdi gyárban dolgozókra gyakorolt hatásával. Ezért szorosan együttműködik a kormánnyal, a városvezetéssel, a munkaügyi hivatallal és a térség többi munkaadójával annak érdekében, hogy az érintett munkavállalók új munkahelyet találhassanak.

A Johnson Electric folyamatosan vizsgálja globális gyártási helyszíneit versenyképesség és hatékonyság szempontjából. Az elmúlt időszakban a piaci kereslet átalakult: a vevők az Ózdon előállított termékek helyett egyre inkább a vállalat automatizált gyáraiban előállított termékeit részesítik előnyben. Ez a piaci keresletváltozás okozta azt, hogy az ózdi üzem működtetése gazdaságilag fenntarthatatlanná vált. A fennmaradó alkatrész- és részegység-gyártást a Johnson Electric más gyáraiba telepítik át - olvasható a vállalat közleményében.

A tervezett ózdi gyárbezárás nem érinti a Johnson Electric hatvani gyáregységét, amely továbbra is fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési láncán belül. A gyártás mellett Hatvanban található a Johnson Electric európai szolgáltató központja, ahol a mérnöki, pénzügyi informatikai, beszerzési és adózási feladatokat látják el. A vállalat a tervek szerint felajánlja majd ózdi alkalmazottai egy részének az áthelyezés lehetőségét Hatvanba - közölték.

Kormányzati tervek

Ahogy a tavalyi gyárbezárás után eredményesen segítettek a borsodi város lakóin, úgy ezúttal is mindent megtesznek a helyi foglalkoztatás szinten tartása, a munkavállalók és családjaik érdekében - jelezte közleményében Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Mint kiemelte, a kormány korábban már többször segített Ózdon, és most is késedelem nélkül megmozdul az ózdiak érdekében. A miniszter emlékeztetett: az állam azért vásárolt 20 százalékos részesedést az Ózdi Acélműben, hogy 500 helyi család létbiztonságát, kenyérkeresetét garantálni tudja.

Egy tavaly februári gyárbezárás után a térségi szereplőkkel szoros együttműködésben már sikerült megoldást találni a dolgozók tovább foglalkoztatására. Az ABB ózdi telephelyét és a mellette fekvő üres területet a kormány segítségével magyar tulajdonú beruházó vásárolta meg. A Wellis Magyarország Zrt. 800 munkahely létrehozását tervezi, a termelőeszközök telepítése és a szükséges átképzések után háromszázan várhatóan már idén munkába állhatnak.

"A cél most is az, hogy a Johnson munkavállalói mielőbb új állást találjanak, ügyüket a tárca kiemelten kezeli, helyzetük megnyugtató rendezéséhez minden támogatást kész megadni. Az ITM gazdaságfejlesztésért és munkaerőpiacért felelős államtitkárai szerdán egyeztetnek a teendőkről, lehetőségekről a térség országgyűlési képviselőjével Ózdon. A gyár értéktermelő képességének egyben tartása érdekében elsősorban olyan beruházót keresünk, aki a dolgozókkal együtt, egyben átvenné az üzemet. Ösztönözzük más cégek új telephelyeinek létesítését a városban, a munkavállalók át- és továbbképzését, és egyéb tovább foglalkoztatási lehetőségek keresését, akár az utazási és képzési költségek átvállalásával" - ismertette a terveket Palkovics László. Autóipar, orvosi eszközök, kerti felszerelések A Johnson Electric Group elektromos motorokat, indítómotorokat és kapcsolódó elektromechanikai alkatrészeket gyárt. Termékeit számos iparágban használják, beleértve az autóipart, az intelligens mérőműszereket, orvosi eszközöket, üzleti berendezéseket, az otthoni automatizálást, a szellőztetést, a háztartási cikkeket, az elektromos szerszámokat, valamint a gyep- és kerti felszereléseket. A cégcsoport központja Hong Kongban van, és világszerte 23 országban több mint 35 ezer embert foglalkozta

