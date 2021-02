Már közvetlenül fertőzi a világ informatikai ellátását a koronavírus

Januárban, közvetlenül az év végi, tervezett leállások után váratlanul fékezésre kényszerült az autóipar Európában, majd Észak-Amerikában is.

A memóriacsipek hiánya miatt Németországban leállt a Ford, itthon ismét egy műszakban termelt az Audi, és 10 napos kényszerpihenőt tartott a kecskeméti Mercedes gyár is.

Bár az autógyártók átmenetileg normalizálták a helyzetet és pótolták a hiányzó készleteket, a Bloomberg a napokban úgy értesült, a globális csiphiány már nem csak a járműipari termelést, hanem a személyi számítógépek, okostelefonok és játékkonzolok gyártását is visszaveti. Okostelefonok, játékok - veszélyben az iPhone 13 is. A Microsoft 2021 nyaráig tartó hiánnyal számol az Xbox Series S és Series X játékkonzolokból. Az AMD borúlátóbb, év végéig tartó hiányra készít, akárcsak a Sony, amely jelezte, például a PlayStationök gyártása is lelassulhat. A GSMArena szerint az Apple-re is hatással van a helyzet, lassul az iPhone 12 gyártása és akár a 13 bemutatása is - olvasható a HVG e témában készült összeállításában.

Koji Tamás, a HWSW informatikai hírportál szakújságírója az InfoRádiónak azt mondta: a globális csiphiány a koronavírus-járványra vezethető vissza.

"Annyi történt a tavalyi év elején, hogy az autóipar csökkentette a megrendelését az autókba épített vezérlőcsipek terén, emellett érvényesült egy fordított hatás is, a PC-piac és az okostelefonok piaca, amely egy hullámzó szakaszt követően azért megerősödött, mivel a pandémia miatt több százmillióan kezdtek otthonról dolgozni. Így egy komoly turbulencia jött létre az iparágban, amire senki nem volt felkészülve, így állt elő a mostani helyzet, amely más iparágakban is komoly nehézségeket okoz" - részletezte Koji Tamás.

Hozzátette: az autóipar ugyanakkor csak kis szereplő a memóriacsipek felvásárlásában.

"A legnagyobb szereplő a TSMC nevő tajvani cég, elsősorban a nagyobb amerikai és ázsiai processzortervezőket és -gyártókat látja el.

Az autóipar viszont ennek a nagy cégnek a teljes megrendelésvolumene 3 százalékát adta 2020-ban."

A HWSW szakújságírója azt mondta: a piaci viszonyok rendezése azért sem egyszerű, mert ennél a terméknél - vagyis a memóriacsipnél - meglehetősen költségigényes gyártókapacitások bővítése.

"Ezek a gyártók nem tudnak egyik napról a másikra kapacitást átcsoportosítani, és a bővítés is rendkívül költséges. Ha egy csipgyártó új üzemet akar létrehozni bárhol, az akár több tízmilliárd dolláros beruházás is lehet."

Korábban több elemző azt mondta, ha az autóiparban nem ismétlődnek meg és nem húzódnak el a leállások, akkor az ágazat nem szenved el jelentősebb visszaesést. A Világgazdaság azonban kedden már azt írta, hogy a General Motors a csiphiány miatt ideiglenesen bezárja három észak-amerikai üzemét, a Ford kibocsátása pedig 2021-ben 20 százalékkal csökkenhet. Az iparági szakértők szerint pedig több mint 60 milliárd dollárral vetheti vissza az alkatrészhiány globális szinten idén autóipar értékesítéseit.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay