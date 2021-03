Bemutatkozik a LED-szalag (x)

Érdekes módon sok villanyszerelőtől is hallottuk már, hogy nem tudják, hogyan kell telepíteni, pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel éppen itt lenne az ideje a megismerésnek. Cikkünk ebben segít most, a LED-szalag alaptulajdonságait mutatjuk be.

A LED-szalag működése

Ha nem ismerünk egy terméket, akkor először mindig az alapokra kell kitérni, előbb érdemes megismerkedni magával a termékkel, majd jöhetnek a részletek. A LED-szalaggal kapcsolatban elsősorban azt kell kiemelni, hogyan is működik, vagyis mire van szükség a működéséhez. A szalag 12V egyenárammal működik, ritka az az eset, amikor többre lenne szükség, de vannak azért olyan különleges változatai is, amelyek 24 vagy 230V-ot igényelnek.

A működés megoldható akkumulátorról és hálózatról, amely esetben nélkülözhetetlen a feszültségszabályozó használata, mivel a túlfeszültséget nem nagyon bírja el a LED, akkumulátor esetében pedig erre lehetőség van. A legbiztonságosabb és legegyszerűbb használat ha tápegységről működtetjük. Ilyenkor arra van szükség, hogy megtaláljuk a teljesítményben megfelelő, hozzá illő adaptert, amelyet a DC Jane tápcsatlakozóval kell összekötni, konnektorba dugni, és élvezni, ahogyan egy új világítási forrást nyertünk. A kikapcsolás is egyszerű, csak ki kell húzni a konnektorból.

Fel kell hívnunk egy dologra a figyelmet, ami pedig a hővezetés, érdemes ugyanis a nagyobb teljesítményű szalagoknál az izzósornak különösen jó hővezetést biztosítani – így biztonsággal lehet használni a szalagot. A szakemberek erre legfőképpen az alumínium profilt ajánlják, mert az jónak bizonyul a hővezetés tekintetében, és még relatív esztétikus is. Azt is érdemes tudni, hogy nem kizárólag biztonsági szempont ez, hanem a hosszabb élettartam miatt is ajánlott, hiszen a túlmelegedés rövidíti az élettartamot.

LED működése kapcsolóról

Nem kötelező persze a LED-szalag bekötése úgy, hogy csak bedugással és kihúzással lehessen működtetni, a be- és kikapcsolásra már sokkal praktikusabb megoldások is léteznek, mint például a villanykapcsoló beszerelése. A szalag és az adapter közé beszerelt kapcsoló tökéletes megoldás, ha könnyedén szeretnénk működtetni a szalag izzóit. Sokan azért is kedvelik ezt a fényforrást, mert igazából nem egy egyszerű fényforrásról, hanem dekorációról van szó, ami fényt is ad. Ez abban mutatkozik meg, hogy a fényerőn is lehet változtatni, szabályozni, amellyel természetesen a hangulaton is változtathatunk, de akár a hőleadást is szabályozhatjuk.

Vannak olyan speciális LED-meghajtók is, amelyeket szintén az energiaellátáshoz lehet használni, méghozzá úgy, hogy míg az eszköz rá van kötve a villamoshálózatra, addig a tápegység a falban, álmennyezetben, gipszkarton alá van rejtve, tehát nem látszik – ez esztétikailag a tökéletes választás. Ebben az esetben fali kapcsolót használnak, ami ugyancsak praktikus, és itt lépnek már be a legmodernebb, távirányítós eszközök is.

A monostabil billenőkapcsolónak hála – és persze a különleges fényerő-szabályozásra alkotott tápegységnek köszönhetően – már arra is lehetőség van, hogy akár másik szobából irányítsuk a LED-szalag fényét és fényerejét, ami pontosan azt jelenti, hogy kiállításoknál, színpadi produkcióknál is tökéletes hasznát vehetjük a hangulatvilágításnak.

A dekorációs fények új dimenziója a LED-szalag, amely még ki tudja, hogy mit tartogat a jövőre.

