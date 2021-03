Tízezrek szorulhatnak hónapokon át tartó Covid-rehabilitációra idehaza

Míg kezdetben azt gondolták a szakemberek, hogy a gyógyult koronavírusos betegeknek csak tüdőgyógyászati rehabilitációra van szükségük, azóta kiderült: a post-Covid, vagy long-Covid egy jóval komplexebb és elhúzódó tünetegyüttes – összegezte tapasztalatait a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója.

„Fulladás, amelyet nem magyarázd meg a tüdőgyógyászati állapot, különböző ritmuszavarok, nagy fokú testtömegvesztés, az alvás–ébrenlét ciklusának a megváltozása, tanulási nehézségek, dementálódás, hormonális változások” – sorolta Toldy-Schedel Emil a szimptómákat.

A fővárosi intézményben tavaly óta működik a Covid-rehabilitáció. Tapasztalataik szerint egészen más terápiát igényelnek a lélegeztetőgépről lekerült betegek és mást azok, akik otthon vészelték át a fertőzést.

„Az idősebb korosztálynál jóval gyakoribb a dementálódás, vagy az átmeneti demencia, a fiataloknál a tanulási nehézségek. Ugyanakkor mindenkire jellemző az alvászavaroknak a megjelenése – tette hozzá. – Az, hogy milyen arányban jelenik meg a long-Covid, arra különböző számok vannak, hiszen azt sem tudjuk valójában, hogy hány ember volt covidos, akár Magyarországon, akár a világon; a becslések 13–16 százaléktól egészen 35–40 százalékig terjednek.

Az intézményben fekvő és járóbeteg, valamint nappali kórházi ellátásban kezelik a volt covidos betegeket. Az összetett tünetegyüttes miatt a terápia is komplex: szükséges tüdőgyógyász, kardiológus, endokrinológus, adott esetben pszichiáter, pszichológus, akár gyógytornász bevonása.

A szakember hozzátette: az érintettek több mint felénél legalább három tüntet áll fönn. A hosszan lélegeztetett fekvőbeteg csoporttal hónapokon át kell foglalkozni, de a többieknél is általában 3-6-7 az az időszak, ami után egy elfogadható életminőségben tudnak élni, és munkába állni. A legtovább a pszichés tünetek tartanak, a depresszió is az alvászavar, a maradandó tüdőbeli eltérések vagy a szívritmuszavar is hosszú terápiát igényel.

„Mi most azt tudtuk tenni, hogy a kapacitásaink azt a részét, ami különben a tervezett műtétek töltötték volna ki, azt fordítottuk Covid-ellátására – fűzte hozzá a kórházfőigazgató. Elmondása szerint a következő programpont pedig az lesz, hogy speciális szakambulanciákat hoznak létre.

A Szent Ferenc Kórházban eddig összegyűlt tudást és tapasztalatot most a családorvosoknak és a kollégáknak szeretnék átadni. Toldy-Schedel Emil szerint a következő időszakban a Covid utáni rehabilitációra egyre nagyobb szükség lesz, szerte az országban.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán