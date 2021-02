Minden lelkierejét összeszedve megállt egy kereszteződés után, hogy mentse a mellette ülő, fogyatékkal élő fiát és a többi autós életét. A furán megállított autóhoz hamarosan mentőt hívtak, a nőt kórházba vitték, de később a közteresek 15 ezer forintos büntetést szabott ki, mert parkoláskor nem tartotta be a saroktól számított 5 métert - írta meg az Infostart is.

A VI. kerületi közteresek azt közölték, a rendőrség gyakorolhat méltányosságot, a közterület-fenntartók nem mérlegelhetnek és nem engedhetik el a bírságot semmilyen oknál fogva. Így viszont az nem volt világos, miért kértek tőle korábban be a méltányosságoz egy rakás iratot.

Szombaton a rendőrség lépett az ügyben. Azt írták, "a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály feljelentése a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitányságára 2021. február 26-án érkezett meg, amelyet a kerületi rendőrkapitányság soron kívül elbírált, és a folyamatba helyezett szabálysértési eljárást még aznap megszüntette".

Az eljárás során a hatóság megállapította, hogy a gépjárművel valóban az idős nő parkolt le szabálytalanul, azonban ennek oka kizárólag a rosszullét volt, és a nőt a mentőszolgálat a helyszínről kórházba is szállította. A beszerzett adatok alapján a hatóság azt is megállapította, hogy a konkrét esetet tekintve büntethetőséget kizáró ok áll fent, így az eljárást a kerületi rendőrkapitányság megszüntette.